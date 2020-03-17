Rusya'da Yeni Anayasa Referandumu korona virüsü nedeniyle ertelenebilir
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Rusya, Güncel

Rusya'da Yeni Anayasa Referandumu korona virüsü nedeniyle ertelenebilir

Rusya'da 22 Nisan tarihinde yapılması planlanan Yeni Anayasa Referandumu'nun korona virüsü salgını nedeniyle Haziran ayına erteleneceği iddia edildi.

17.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:45
Rusya'da Yeni Anayasa Referandumu korona virüsü nedeniyle ertelenebilir

Rusya'da 22 Nisan tarihinde yapılması planlanan Yeni Anayasa Referandumu'nun korona virüsü salgını nedeniyle Haziran ayına erteleneceği iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla oluşturulan Yeni Anayasa Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Duma'da referandum kararı oylanarak kabul edildi. Ülkede artan korona virüsü vakaları nedeniyle referandum tarihi tartışılmaya başlandı. Rusya'da virüsün yayılması nedeniyle birçok bölgede karantina uygulaması devam ederken, Rus basını parlamento ve Kremlin kaynaklarına dayanarak yeni anayasa referandumunun 22 Nisan'dan 12 Haziran tarihine erteleneceğini iddia etti.

Rusya'nın birçok ülkeye sınırlarını kapatması, 10 Nisan'a kadar ülke genelinde toplu aktivitelerin yasaklanması ve hava uçuşlarının birçok ülkeye askıya alınması nedeniyle referanduma katılım düzeyinin düşük olacağını öngören uzmanlar bu nedenle referandumun ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini dile getirdi. Televizyon programlarında da konunun tartışılması ve toplumda seçimlerin ertelenmesine dair algı oluşmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tartışmaları değerlendirdi. Tartışmarın artması nedeniyle açıklama yapan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan referandum tarihini onayladığını söyleyerek şuan için bu tarih dışında referandum tarihinin görüşülmediğini bunun için olağanüstü koşulların oluşmadığını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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