Rusya'dan Kriz Çıkartacak Hamle! Polonya ve Litvanya Sınırına Nükleer Füze Konuşlandırdı

Rusya, NATO üyesi Polonya ve Litvanya ile sınırı olan en kalabalık bölgesi Kaliningrad'da nükleer yetenekli İskender füzelerini konuşlandırdı.

Litvanya Milli Savunma Bakanı, Rusya'nın 2016 yılında tatbikatlar için Kaliningrad'a getirdiği nükleer başlık kapasiteli İskender taktik balistik füzelerini, alt yapılarını da tamamlayarak, kalıcı olarak konuşlandırdığını açıkladı. Rusya savunma bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni görevlendirmenin askeri tatbikatların bir parçası olduğunu ve daha önce yaşandığını söyledi. ABD ve NATO, son zamanlarda, özellikle Suriye ve Ukrayna üzerinden Rusya ile olan anlaşmazlıkların yoğunlaştığını belirttiler.

İSKENDER-M ÖZELLİKLERİ

NATO'da 'SS-26 Stone' diye tasnif edilen İskender füzesi 7.2 m boyunda, savaş başlığı ise 480 kg civarında. Modernize edilmiş İskender-M nükleer taktik savaş başlığı da taşıyabiliyor.

Sistemin sahip olduğu balistik füzelerin sapma limiti 15 metreyi geçmiyor. Seyir füzelerin sapma limiti ise 2-3 metre. Şimdi de ''İskender'' için her türlü havada ultra hassas güdümlü başlıklara sahip roketler üzerinde çalışmalar yürütülüyor.''

Kara Kuvvetleri Baş Karargâhı'ndan verilen bilgiye göre ''İskender-M'' taktik füze sistemi, hem normal, hem de nükleer başlıkları taşıyabilecek balistik ve seyir füzeleri içeriyor.

(Kaynak: Star)