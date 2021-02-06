Rusya'da kadınlar kırmızı giyerek kampanya başlattı, nedeni Putin'i kızdıracak cinsten

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Muhalif lider Alexei Navalni'nin eşine destek vermek için harekete geçen Rus kadınlar, "Üzülme, her şey yoluna girecek" hashtag'iyle kırmızı kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Rusya'da kadınlar, muhalif politikacı Aleksey Navalni ve eşine destek için sosyal medyada kampanya başlattı. Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalni'ye, 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Navalni'ye destek için ise Rus kadınlar tarafından sosyal medyada harekete geçti. Navalni'nin gözaltına alınmadan önce karısına söylediği son söz olan "Üzülme, her şey yoluna girecek"ti. Ve Navalni'ye ceza verildiği sırada eşi kırmızı bir bluz giyiyordu.

Buradan yola çıkarak Rus kadınlar, "Üzülme, her şey yoluna girecek" hashtag'iyle kırmızı kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaştı.