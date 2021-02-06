Rusya'da kadınlar kırmızı giyerek kampanya başlattı, nedeni Putin'i kızdıracak cinsten
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya'da kadınlar kırmızı giyerek kampanya başlattı, nedeni Putin'i kızdıracak cinsten

06.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:11

Muhalif lider Alexei Navalni'nin eşine destek vermek için harekete geçen Rus kadınlar, "Üzülme, her şey yoluna girecek" hashtag'iyle kırmızı kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Rusya'da kadınlar, muhalif politikacı Aleksey Navalni ve eşine destek için sosyal medyada kampanya başlattı. Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalni'ye, 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Navalni'ye destek için ise Rus kadınlar tarafından sosyal medyada harekete geçti. Navalni'nin gözaltına alınmadan önce karısına söylediği son söz olan "Üzülme, her şey yoluna girecek"ti. Ve Navalni'ye ceza verildiği sırada eşi kırmızı bir bluz giyiyordu.

Buradan yola çıkarak Rus kadınlar, "Üzülme, her şey yoluna girecek" hashtag'iyle kırmızı kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaştı.

Rusya'da kadınlar kırmızı giyerek kampanya başlattı, nedeni Putin'i kızdıracak cinsten
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mahir Ünal Meral Akşener Enis Berberoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Hadise Ezgi Mola Sezen Aksu Barış Manço
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Gazete Mersin Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da kadınlar kırmızı giyerek kampanya başlattı, nedeni Putin'i kızdıracak cinsten - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:11:06. #1.15#
title