Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet bedava yumurta verilecek
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Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet bedava yumurta verilecek

Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet bedava yumurta verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta hükümet, vatandaşları Covid-19'a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta hükümet, vatandaşları Covid-19'a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

Rusya'nın uzak doğu federal bölgesinde yer alan Habarovsk'ta hükümet, vatandaşları yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Harabovsk Sosyal İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yevgeny Nikonov, aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini duyurdu. Nikonov yaptığı açıklamada, bölgedeki yumurta üreticilerinin çok sayıda yumurtayı söz konusu vatandaşlar için tahsis ettiğini söyledi. Korona virüs aşısı olmanın önemine de değinen Nikonov, önümüzdeki pazar günü kutlanacak Paskalya öncesinde aşı olacak 60 yaş üstü kişilere yumurta dağıtılması kararını olumlu bulduğunu belirtti.

Yumurta dağıtımının bugün ve yarın 14 aşı noktasında gerçekleştirileceği belirtilirken, 1.3 milyon nüfuslu Habarovsk Krayı'nda bugüne kadar 78 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 50 binden fazla olduğu, 380 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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