Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'ya olan bağımlılığın iki yıl öncesine göre azaldığını belirterek, "Ancak Rusya bizim açımızdan önemli pazar, bu pazarı da kaybetmek istemiyoruz." dedi.



Moskova'da devam eden Uluslararası "WorldFood" Fuarı'na katılan Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den yaş sebze ve meyve alanında 16 firmayla katıldıklarını belirterek, kısıtlamanın devam ettiği domatese, Rusya'nın, kendi üretiminin olmadığı kış ve ilkbahar başı döneminde talepte bulunabileceğini söyledi.



Rusya'nın, kendi üretiminin talebi karşılamaması durumunda Türkiye pazarından ürün talep etmek istediğini vurgulayan Satıcı, "Biz seve seve ürün taleplerini karşılarız ancak o dönemde onların istediği miktarda ve fiyatta ürün bulunabilirse." ifadelerini kullandı.



Üretici her ülkenin, 12 ay boyunca ürün ihraç edebileceği ve sevkiyat yapabileceği ülkelerle çalışmak arzusunda olduğunun altını çizen Satıcı, "Rusya krizi sonrası firmalarımız kendilerini şekillendirmiş durumda. Arzu edilen dönemde üretimde bolluk olması halinde Rusya'nın talebini karşılarız." diye konuştu.



Türkiye'deki ihracatçının artık olası krizlere karşı her zaman B planına sahip olduğuna işaret eden Satıcı, şunları söyledi:



"Bizim Rusya'ya ihracatımız, toplam ihracatın yüzde 40'ı oranında idi. Krizle birlikte ihracatımız sadece yüzde 7 oranında azaldı, yüzde 40 oranının sadece yüzde 7'lik bölümünü kaybettik. Geri kalan oranı diğer pazarlarda değerlendirdik. İki yıldır bu pazarlarda büyüyerek devam ediyoruz, bağımlılığımız iki yıl öncesine göre çok daha azaldı. Ancak Rusya bizim açımızdan önemli pazar, bu pazarı da kaybetmek istemiyoruz."