Rus Turistler Ebru Sanatına Hayran Kaldı

Marmaris'ten Menteşe'ye gelen 21 kişilik Rus turist kafilesi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezini ziyaret ederek, Menteşe Belediyesi Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay'dan Ebru sanatı konusunda bilgi aldılar.

Rus turistler burada Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay'dan Ebru Sanatının tarihi ve uygulanması ile ilgili bilgi alarak atölyede ebru çalışmasına katıldılar. Rehber Eyüp Karaman, Rus turistlerin Menteşe ilçe merkezini çok beğendiklerini belirterek, "Kafilemizle birlikte Kültür evi, Arasta bölgesi Menteşe Müzesi ve Pazar yerini gezdik. Tarihsel yapı ve dokuların orijinal bir şekilde korunduğu ilçe merkezini kafilemiz çok beğendi." dedi.

