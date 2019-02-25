Rus Rektör Esenyurt Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

– Southern University (IMBL) Rektörü Prof. Dr. İmran Akperov, iş birliği çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelerek İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yükseköğretim alanında da devam ediyor. Bu doğrultuda İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Rusya'daki Southern University (IMBL) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Yapılan işbirliği sayesinde Rusya'daki çeşitli öğrenim düzeylerindeki yükseköğretim fırsatlarının Türkiye'den mezun öğrencilere sunulması, çeşitli üst öğrenim diploma programlarına kabulleri, uluslararası etkileşim ve deneyim, araştırma kabiliyetleri ve yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi gibi konulara öncelik veriliyor.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun ile birlikte derslere girerek öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. İmran Akperov, Rusya ve eğitim imkanları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Yapılan görüşmelerde uluslararası deneyim ve yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi konuları ele alınırken; yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türkiye'den Rusya'ya gelecek aday öğrenci ve araştırmacılara sağlanacak fırsatlar da belirtildi. - İstanbul

Kaynak: DHA