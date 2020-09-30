Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış
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Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış

30.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:21
Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış

Antalya'nın Lara Bölgesi'nde denize sert sortisiyle endişe yaratan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jet uçağıyla ilgili Rus pilotlardan bilgi istendi. Rus pilotun kuleyi yanlış anladığı, görerek iniş yaptığı ve izin verilen piste hemen ulaşmak için irtifasını sert düşürdüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Lara Bölgesi'nde denize yakın uçan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jet uçağı, görenleri endişeli anlar yaşatmıştı. Uçuşla ilgili yapılan açıklamada, Rus pilotun kuleyi yanlış anladığı, görerek iniş yaptığı ve izin verilen piste hemen ulaşmak için irtifasını sert düşürdüğü belirtildi.

Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış

Türkiye'deki orman yangınlarında etkin rol oynayan ve bu yıl Rusya'dan kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jetin, 28 Eylül Pazartesi akşamı Lara bölgesinde denize yakın uçuşu, sert irtifa alması, endişe yarattı. 'Ateş Kartalı' olarak adlandırılan 12 ton su kapasiteli Rus pilotların kullandığı uçağı görenler, balkonlarına çıktı. Sortilerin ardından binalara yakın uçan uçak, vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

MUĞLA KÖYCEĞİZ YANGININDAN DÖNÜYORDU

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Rus pilotlardan Lara bölgesindeki tehlikeli uçuş ile ilgili bilgi aldı. Uçak kayıtlarında sortinin yer almadığı belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü, 2'si Rus, 2'si Türk, 4 pilotun olduğu BE 200 ES tipi amfibyen jet uçağının Muğla'nın Köyceğiz bölgesindeki orman yangınından Antalya'ya döndüğünü açıkladı.

Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış

''TERCÜME VE ANLAŞMA HATASI OLMUŞ''

Uçağın 6 saat 43 dakikalık çalışma sonrası Antalya'ya döndüğünü belirten yetkililer, "Uçak görerek iniş yapan bir tekniğe sahip. Lara bölgesinde gürültü ve tehlikeli uçtuğu için korku yaratmış. Bu uçak yangın ve operasyon uçağı. Bu tip uçaklarda belli bir rota zorunluluğu yok. 4 bin feetten 1500 feete yaklaşma izni verilmiş. Rus pilotlar da görerek iniş yapıyor. Kule ile pilot arasında bir anlaşmazlık ve tercüme hatası olunca, Rus pilot normal seyir rotasında izin verilen piste hemen ulaşmak için irtifasını sert düşürmüş. Gecikmeli bir tercüme ve anlama hatası olmuş" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, pilotların sadece bilgisine başvururken, Sivil Havacılık da olay ile ilgili bilgilendirildi. Uçak, bakım ve olası yangın ihbarına müdahale etmek için Antalya Havalimanı'nda bekleyişini sürdürüyor.

Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Haber Yorumları (4)
ANTALYALI: Ü-üüüüf, bizim ev ucuz kurtulmus valllla, daha bina vergisini bile ödememistim.
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POMPEO: hani la vidyosu . . .
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QQ: HEPSİ KİRALIK ACINASI ÜLKEM
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