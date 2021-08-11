Rus muhalif lider Navalny hakkında yeni soruşturma
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Rus muhalif lider Navalny hakkında yeni soruşturma

Rus muhalif lider Navalny hakkında yeni soruşturma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakkında çeşitli suçlamalardan dolayı yeni soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakkında çeşitli suçlamalardan dolayı yeni soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rusya'da uçak seyahati sırasında zehirlenen ve Almanya'daki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny hakkında yeni soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz 17 Ocak'ta tutuklanan ve ertelenmiş olan 3 buçuk yıllık cezasını cezaevinde geçiren Navalny için yapılan destek gösterileri nedeniyle başlatılan yeni soruşturmayla ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesi, "Vakıf üyelerinin, kendi sosyal medya hesapları ve vakfın internet siteleri üzerinden Rus vatandaşlarını izinsiz gösterilere çağıran paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Navalny'nin kurduğu vakıfların Rusya yasalarına göre yasadışı kurumlar olduğu hatırlatıldı. Yeni açılan soruşturmaya göre Navalny, Rusya Ceza Kanunu'nun 239. Maddesinin 2. Fıkrasından yargılanacak mahkeme kararına göre 200 bin ruble (220 bin TL) para cezası, zorunlu kamu görevinde çalışma veya 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Navalny'nin müttefiklerine de soruşturma açıldı

Soruşturma Komitesi geçtiğimiz salı günü ise, Navalny'nin iki yakın müttefiki olan ve yurtdışında ikamet eden Leonid Volkov ve Ivan Zhdanov hakkında Navalny'nin siyasi ağı için para topladıkları gerekçesi ile yeni bir ceza soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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