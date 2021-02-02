Rus muhalif lider Navalny'e 3,5 yıl hapis cezası
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Rus muhalif lider Navalny'e 3,5 yıl hapis cezası

02.02.2021 21:12 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:12

Zehirlendiği iddiasıyla Almanya'ya giden ve orada tedavi gören Rus muhalefet lideri Alexei Navalny, Rusya'ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklandı. Rus mahkemesi, Navalny'yi üç buçuk yıl hapse mahkum etti, ancak hapis cezasının daha önce ev hapsinde kaldığı süre için kısaltılacağını söyledi.

Tutuklanan ve ardından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny, Putin'in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti. Navalny, Putin'in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti.

NE OLMUŞTU?

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalny, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalny, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalny'nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Rus muhalif lider Navalny'e 3,5 yıl hapis cezası
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