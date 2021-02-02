Rus muhalif lider Navalny'e 3,5 yıl hapis cezası

Zehirlendiği iddiasıyla Almanya'ya giden ve orada tedavi gören Rus muhalefet lideri Alexei Navalny, Rusya'ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklandı. Rus mahkemesi, Navalny'yi üç buçuk yıl hapse mahkum etti, ancak hapis cezasının daha önce ev hapsinde kaldığı süre için kısaltılacağını söyledi.

Tutuklanan ve ardından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny, Putin'in 1 milyar dolarlık çok lüks bir saray rüşveti aldığını iddia etmişti. Navalny, Putin'in rüşvet olarak aldığı iddia ettiği sarayın fotoğrafları uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasından sonra sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla birçok kişi sokağa dökülmüş, Navalny'nin tutuklanmasını protesto etmişti.