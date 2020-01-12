Rus model Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı
Haberler » Magazin » Rus model Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı - Magazin

Rus model Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı

Ünlü model Viktoria Odintcava, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sahilde çekilmiş bikinili pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel modelin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

12.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:08
Rus model Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken ünlü Rus model Viktoria Odintcava, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

hesabında 5 milyon takipçisi bulunan ünlü model, sahilde çekilmiş bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Odintcava'nın paylaşımı kısa sürede 126 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

BALİ'DEKİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan, Viktoria Odintcava, iki gün önce de Bali'de çekilmiş bikinili pozunu Instagram hesabından paylaştı. Rus modelin, "Bali'ye üçüncü kez geliyorum. Farklı insanlarla karşılaşıyorum ve herkesin kendisiyle ilgili bir hikayesi var. Birçoğu uzun süre burada kalmayı seçiyor ve bazıları sonsuza kadar kalıyor" notuyla paylaştığı fotoğrafı ise 219 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Rus modelin Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarından bazıları:


Haber Videosu

: Rus model Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler