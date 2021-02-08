Rus kadın yürüyüş sırasında gasp edildi
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Rus kadın yürüyüş sırasında gasp edildi

08.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:27
Rus kadın yürüyüş sırasında gasp edildi

ANTALYA'da dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın (35) cep telefonu, biri tabancalı iki kişi tarafından gasp edildi.

ANTALYA'da dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın (35) cep telefonu, biri tabancalı iki kişi tarafından gasp edildi. Olay sonrası şoka girdiğini söyleyen Fedarova, polise şikayette bulundu. Gaspçıların otomobille kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sularında Konyaltı ilçesi, Altınyaka Yolu üzerinde meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan ve dağ yoluna yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın yanına gelen kimliği belirsiz erkek, cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova'nın reddetmesi üzerine şüpheli, yakındaki otomobilde bekleyen arkadaşını gösterdi. Araçtaki şüpheli ise iddiaya göre belindeki tabancasını Fedaravo'ya gösterdi. Korkuya kapılan Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. İki gaspçı, daha sonra otomobille kaçtı.

Büyük şok yaşayan Fedaravo, yakınlardaki bir işletmeye giderek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı bulmak için çalışma başlattı. Fedarova ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Otomobilin kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Rus kadın yürüyüş sırasında gasp edildi
Rus kadın yürüyüş sırasında gasp edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULARI

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