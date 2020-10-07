Rus istihbaratı, Karabağ'a gelen PKK'lı teröristlerin Rusya'ya kaçmasından endişeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus istihbaratı, Karabağ'a gelen PKK'lı teröristlerin Rusya'ya kaçmasından endişeli

07.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:24

Ermenistan'ın Karabağ'da savaşması için PKK'lı teröristleri kullanması, Rusya tarafını endişelendirdi. Teröristlerin bu bölgeden çıkıp Rusya'ya kaçabilecek olması konusunda uyarı yapıldı.

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında Azerbaycan'a karşı Ermenistan'dan başlayan saldırı, kısa sürede alevlendi. Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak işgalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.

TERÖRİSTLER KARABAĞ'DA TOPLANDI

Ermenistan'a ilk destek ise PKK'dan geldi. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ'da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.

RUSYA'YA KAÇABİLİRLER

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürerken, Rusya'dan yeni bir uyarı geldi. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, "Karabağ'ın teröristler için bir çıkış noktası haline gelebileceğini" söyledi. Narışkin, bu kişilerin Rusya topraklarına girebileceği uyarısında bulundu.

Rus istihbaratı, Karabağ'a gelen PKK'lı teröristlerin Rusya'ya kaçmasından endişeli
Haber Yorumları (8)
KAYLA: Ermenistan kardes ulkemize saldirarak çok büyük bir yanlis yapti ermenistan senin dost sandiklarin arkandan vurdular hep biz azeri kardeşlerimizin hep yanındayız. Unutmasınlar iki devlet bir milletiz??
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
KAYLA: Ermenistan kardes ulkemiz azerbaycana saldirida bulunurken türkiyeyi hesaba katmadı galiba unutmasın iki devlet bir millet olan azeri türk kardeşliği ebedi dir bu böyle bilinsin.????
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
DURSUN: Hazırız derken pkk lıları kast ediyorsan doğrudur bilmem! Ama TÜRK erkeklerine henüz paha bicilemedi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Beren Saat Özgü Namal Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Samatta Fatih Terim Steven Gerrard Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rus istihbaratı, Karabağ'a gelen PKK'lı teröristlerin Rusya'ya kaçmasından endişeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 10:22:42. #1.15#
title