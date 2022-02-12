Rus donanması Kırım açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, 30'dan fazla savaş gemisinin Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrıldığını ve Kırım açıklarında tatbikat başlatılacağını duyurdu.

Ukrayna-Rusya krizi giderek tırmanırken, Rusya'dan bir tatbikat hamlesi daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarında bulunan 30'dan fazla savaş gemisinin Karadeniz'e hareket ettiği ve Kırım açıklarında deniz tatbikatı başlatılacağı duyuruldu. Rusya Donanması'na bağlı Karadeniz Filosu tarafından başlatılacak olan tatbikatın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral İgor Osipov yönetiminde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Tatbikat kapsamında savaş gemileri, tekneler ve filo destek gemileri, Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrılarak belirlenen bölgelere geçiş yaptı. Tatbikatın amacı Kırım yarımadasının kıyı şeritlerini, Karadeniz filosunun üslerini, deniz iletişim ve ekonomik faaliyet alanlarının korunmasıdır" denildi.

Tatbikatın sırasında Rus donanmasına bağlı birlikler tarafında senaryo gereği düşman saldırılarına karşı atışlar gerçekleştirileceği vurgulanarak, "Deniz, kıyı ve hava hedeflerine karşı füze ve topçu ateşi, füze ve bomba saldırıları eğitimleri gerçekleştirecek. Karadeniz'den ve diğer filolardan çeşitli sınıflardaki 30'dan fazla savaş gemisi, deniz saldırı grupları ve çıkarma gemisi müfrezeleri olarak görevleri yerine getirecek. Bunlar arasında fırkateynler, devriye gemileri, füze gemileri, küçük füze gemileri ve çıkarma gemileri bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa