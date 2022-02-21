Rus devlet televizyonunda skandal yayın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fotoğrafını paylaştılar
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Belarus ile gerçekleştirdiği ortak tatbikat ve yaptığı açıklamalarla savaş gerilimini bölgeye getiren Rusya'dan skandal bir hareket daha geldi. Devlet televizyonunda yayımlanan bir programda Rusya lideri Putin'e yakın bir sunucu "Savaş kimlerin işine gelir" sorusunu sordu ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa lideri Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderlerin fotoğraflarını paylaştı.
Rusya ile Ukrayna arasında gerilim her ne kadar Rusya Lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bir zirve için prensipte anlaştığını duyurması ile azalsa da Rusya devlet televizyonunda yayınlanan bir program gerilimi körüklemeye yetti.
Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de yayınlanan bir programda sunucu, "Hangi liderlerin savaşa ihtiyacı var" diye bölüm hazırladı. Sunucunun hazırladığı listede aralarında birçok lider yer alırken, bunların gerekçeleri de söylendi.
İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinden Boris Johnson'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emmanuel Macron'a birçok ismin yer aldığı liste sosyal medyada gündem oldu.
Putin'e yakın olduğu belirtilen sunucu Dmitry Kiselyov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda binlerce insanı öldürdüğünü öne sürerken, bu gerilimin arkasında da batılı liderlerin olduğunu iddia etti.