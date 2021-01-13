Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor
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Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor

13.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:19

Rusya'nın Kommersant gazetesi, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Moskova'da mutabık kalınan demiryolu dahil olmak üzere ulaşım yollarının haritasını yayınladı. Harita, Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak bağlantıyı açıkça gösteriyor. Projede ayrıca, Ermenistan ve Rusya bağlantısı da yer alıyor.

Dağlık Karabağ savaşı 44 günde Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona erdi, 9 Kasım'daki ateşkes anlaşmasının ardından hafta içinde Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni imzalar atıldı.

Zirvede imzalanan bildiriye göre, Dağlık Karabağ'da inşaat, ekonomik ilişkiler ve altyapı projelerini geliştirmek için somut adımlar atmak üzere üç ülkenin hükümet başkanlarının başkanlık ettiği bir çalışma grubu oluşturuluyor. Bildiriyi açıklayan Rusya lideri Putin, "Bugünkü toplantıyı özellikle önemli ve faydalı buluyorum, çünkü bölgedeki durumun gelişmesi için konuşup ortak bir anlaşma imzalayabildik" ifadesini kullandı.

Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor

ALİYEV DEMİRYOLUNDAN BAHSETMİŞTİ

İlham Aliyev ise, "Bütün bunlar, Vladimir Putin'in bir zamanlar söylediği gibi, Dağlık Karabağ sorununun geçmişte kaldığını ve gelecek hakkında düşünmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi. Aliyev ayrıca, Azerbaycan'ın Türkiye ve İran sınırındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ilk kez bir demiryolu bağlantısına sahip olacağını söyledi.

Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor

O DEMİRYOLU HARİTASI İLK KEZ YAYINLADI

Aliyev'in sözünü ettiği bağlantıyı gösteren harita, bugün Rus medyasında yayınlandı. Kommersant gazetesi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında inşa edilecek yollar ve demiryolu projelerini gösteren haritayı sayfalarına taşıdı.

Harita, Azerbaycan ve Türkiye arasında kurulacak bağlantıyı (turuncu çizgi) açıkça gösteriyor. Yeni projede ayrıca Ermenistan ve Rusya bağlantısı da var. Haritaya göre siyah çizgi demiryolu hatlarını, mavi çizgi planlanan hatları, yeşil çizgi Rusya-Ermenistan-İran bağlantısını, turuncu ise, Azerbaycan-Türkiye bağlantısını gösteriyor. Böylece, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasıyla kapanan demiryolları neredeyse 30 yıl sonra yeniden canlandırılacak.

Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor
Haber Yorumları (1)
THE BİG BAŞKAN: evet dünya olarak ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. fakat sizlerin ülkenin geleceği için içerde ve dışarda neler yaptığınızı da biliyoruz . şu anda balkanlardan , asyadan afrikadan bile bize bir çok ülke gıpta ilebakmakta . fakat dar ufuklu geleceği atılan adımları görmezlikten gelip , evini yönetmekten aciz insanlar ülke yönetimine soyunuyor. ne diyelim yolunuz açık olsun BAŞKANLIK SİZE ÇOK YAKIŞIYOR gerçekten
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