Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait askeri eğitim gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken ilginç görüntülere sahne oldu. Geminin güvertesindeki Rus askeri öğrencilerin yarı çıplak olması dikkatlerden kaçmadı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan Rus Donanması'na ait askeri eğitim gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemi güvertesinde can yelekli nöbet tutan askerlerin yanı sıra üst kısımdaki askeri öğrencilerin yarı çıplak olmaları dikkati çekti.

ÜSTLERİ ÇIPLAK OLARAK BOĞAZ'DAN GEÇTİLER

Ege Denizi'nden saat 14.00 Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 300 borda numaralı 'Smolny' askeri eğitim gemisi, 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Daha sonra Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen 'Smolny' askeri eğitim gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçiş sırasında eğitim gemisine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. Öte yandan gemi güvertesinde can yelekli nöbet tutan askerlerin yanı sıra üst kısımdaki askeri öğrencilerin yarı çıplak olmaları dikkati çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE