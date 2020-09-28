Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti

28.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:57

Rus Donanması'na ait askeri eğitim gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken ilginç görüntülere sahne oldu. Geminin güvertesindeki Rus askeri öğrencilerin yarı çıplak olması dikkatlerden kaçmadı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan Rus Donanması'na ait askeri eğitim gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemi güvertesinde can yelekli nöbet tutan askerlerin yanı sıra üst kısımdaki askeri öğrencilerin yarı çıplak olmaları dikkati çekti.

ÜSTLERİ ÇIPLAK OLARAK BOĞAZ'DAN GEÇTİLER

Ege Denizi'nden saat 14.00 Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 300 borda numaralı 'Smolny' askeri eğitim gemisi, 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Daha sonra Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen 'Smolny' askeri eğitim gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçiş sırasında eğitim gemisine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. Öte yandan gemi güvertesinde can yelekli nöbet tutan askerlerin yanı sıra üst kısımdaki askeri öğrencilerin yarı çıplak olmaları dikkati çekti.

Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

Haber Yorumları (2)
. A HABER: Rus askerleri panik içinde cıplak şekilde boğazdan yüzere kacıyor putin moskowadan cine kaçdı türkün güçünü gördüler
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
PUTİN: E SICAKLARA YENİ ALIŞIYORLAR NAPSIN ÇOCUKLAR.
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