Rum yönetimden müzakere şartı: türkiye, doğu akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun

18.09.2019 16:06

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta garantilerin ve askerin olmadığı bir çözümün öncelikleri olduğunu söyledi. Rum lider, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması için de, Türkiye'nin Doğu Akdeniz 'deki faaliyetlerini sonlandırma şartı koştu. Kapalı Maraş'ın açılamayacağı mesajını veren Anastasiadis, Türk tarafının Kapalı Maraş'ın adımını da 'uluslararası hukuka aykırı' olarak değerlendirdi.

Güney Kıbrıs'ta Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıldönümü resepsiyonunda bir konuşma yapan Anastasiadis, "Öncelikle yoğunlaşmamız ve en önde gelen önceliğimizin, dış müdahale olmadan, dış garantiler ve askeri birlikler olmadan, gerçekten bağımsız ve egemen bir devlet olarak Kıbrıs'ın yeniden birleşmesinden başka bir şey olmaması gerektiğini tekrarlamak isterim" dedi.

"Bu bağlamda anlaşılacağı gibi anlamlı müzakerelerin başlaması için gerekli koşulların oluşması gerekmektedir" diye devam eden Rum lider, müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin sona erdirmesi gerektiğini savundu.

Anastasiadis, "Biz Türkiye'nin sonunda aktif olarak yasadışı faaliyetlerine son vererek müzakere ortamının uygun bir şekilde yaratılmasına katkıda bulunacağını umuyoruz" dedi.

'MARAŞ AÇILAMAZ'

Uluslararası topluma da Türkiye'yi kınama çağrısında bulunan Rum lider, "Türkiye'nin, (Rum) Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki faaliyetleri egemenlik haklarının açık bir ihlalidir, Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırıdır" dedi.

Türk tarafının Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımlarını da eleştiren Anastasiadis şöyle devam etti;

"Türk tarafının Kapalı Maraş'ı yerleşime açma planları da uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırıdır. Söz konusu davranışlar, BM Anlaşması ve uluslararası hukuka aykırı aynı zamanda Kıbrıs'ta ve bölgede barış ve istikrara bir tehdit, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüme varılması amacıyla müzakerelerin başlaması için gereken olumlu bir havaya ters olduğu için açıkça kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA