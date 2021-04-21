Rum lider Anastasiadis, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı öncesi Atina'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rum lider Anastasiadis, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı öncesi Atina'da

Rum lider Anastasiadis, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı öncesi Atina'da
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cenevre'deki Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele almak için bir araya geldi.

Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cenevre'deki Kıbrıs konulu 5+1 formatındaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele almak için bir araya geldi.

Atina'daki Maksimu Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, iki liderin Cenevre'deki toplantı öncesi koordinasyonu sağlamaya yönelik değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Çözümün, "iki toplumlu federasyon modelinden geçtiği" iddia edilen açıklamada, Yunan tarafının hem Rum hem de Türk tarafının çıkarını sağlamaya yönelik bir müzakere için toplantılara iyi niyetle katılacağı savunuldu.

Yunan ve Rum liderler arasındaki görüşmede, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+BM formatındaki gayriresmi Kıbrıs toplantısı 27-29 Nisan tarihlerinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

DSÖ: Kovid-19 vaka ve hastaneye yatış oranları 25-59 yaş arasında endişe verici şekilde artıyor
DSÖ: Kovid-19 vaka ve hastaneye yatış oranları 25-59 yaş arasında endişe verici şekilde artıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Nikos Dendias Devlet Bahçeli Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Toprak Sergen
Spor Hakan Arslan Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rum lider Anastasiadis, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı öncesi Atina'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 17:08:02. #1.14#

title