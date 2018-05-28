Ruhat Mengi İyi Parti'den İstifa Edip, Parti Yönetimini Topa Tuttu!

İyi Parti kurucularından Ruhat Mengi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla partiden istifa ettiğini açıkladı. Mengi açıklamasında istifa kararını milletvekilleri listesi açıklanmadan önce verdiğini belirtti. Partide MHP kökenlilerin tercih edildiğini de yazan Mengi, "Gizli planlara gerek yok" dedi.

MHP'Lİ OLMAYANLAR VİTRİNDE YER ALIYOR

Mengi, yaptığı paylaşımlarla partiye tepki gösterdi. Başta Meral Akşener ve Koray Aydın olmak üzere MHP'lilerin ağırlıkta olduğu partide MHP'li olmayanların vitrin olduğunu ifade eden Mengi, Adana'da milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün etkili olduğunu iddia etti.

GİZLİ PLANLAR YAPILMAMASINI İSTEDİ

Parti teşkilatları ve milletvekili aday listelerinde MHP'lilerin ağırlığını vurgulayan Mengi, Devlet Bahçeli'ye kızıldığını ancak MHP'ye laf edilmediğini söyleyerek, gizli planlar yapılmamasını istedi.

1-2 KİŞİ HARİÇ HERKESİN MHP'DEN GELMESİNİ ELEŞTİRDİ

Mengi, Aydınlık Gazetesine yaptığı açıklamada İyi Parti'nin göründüğü gibi olmadığını, bunu parti programının açıklandığı toplantıya gittiğinde gördüğünü söyledi. Toplantıda kendisi gibi 1-2 kişi hariç herkesin MHP'den geldiğini, bu durumun kendisi gibi başkalarını da rahatsız ettiğini belirtti.

KİŞİSEL BEKLENTİSİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İyi Parti'den milletvekili adayı gösterilmediği için istifa ettiği iddialarıyla ilgili konuştuğumuz Mengi, kendisinin herhangi bir çıkar beklentisi olmadığını belirterek, söz konusu iddiaları reddetti.