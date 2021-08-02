Ruh Sağlığı Derneğinden afetten etkilenen vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek
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Ruh Sağlığı Derneğinden afetten etkilenen vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek

Ruh Sağlığı Derneğinden afetten etkilenen vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, afetlerle mücadele ve psikolojik destek hizmetlerinin eş zamanlı başlaması gerektiğini belirterek, derneğin gönüllü psikologlarının ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunduğunu duyurdu.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, afetlerle mücadele ve psikolojik destek hizmetlerinin eş zamanlı başlaması gerektiğini belirterek, derneğin gönüllü psikologlarının ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunduğunu duyurdu.

Akgül, yaptığı açıklamada, son zamanlarda Türkiye'de sel ve yangın gibi zorlayıcı yaşam olayları yaşandığına değinerek, ruh sağlığı profesyonellerinin, bu tür olaylar sonrasında oluşacak travma sonrası stres bozukluklarının önüne geçmek ve bölgedeki vatandaşlarla dayanışmak için gönüllü girişimleriyle çevrim içi psikolojik destek verme gayreti içinde olduğunu belirtti.

Sel, yangın, deprem, terör, savaş ve salgın gibi olayları yaşayanların ve olaylara şahitlik edenlerin etkilendiğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Yaşananlar ve şahit olunanlar psikolojimizi etkilemektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ruh Sağlığı Derneği gibi kamu kurumları ve STK'lar bireysel ve grup psikososyal destek çalışmalarını başlattı. Bu dönemde hem afetlerle mücadele hem psikolojik destek hizmetleri eş zamanlı başlamalıdır. Yaşam sevincini kaybeden, yaşam doyumu azalan, motivasyonunu koruyamayan birçok vatandaşımız yaşanan bu zorlu yaşam olaylarından dolayı aşırı bir stres yükü altına girmekte ve travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz hastalık belirtilerini göstermektedir. Derneğimizin gönüllü psikologları, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek hizmeti vermektedirler. İnternet sitemizden başvuru yapılabilir."

"Afet bölgelerinde çalışanların kapasitelerini güçlendirmek için eğitimler ücretsiz erişime açıldı"

Ruh Sağlığı Derneğinin, ruh sağlığı profesyonellerine, verecekleri destek hizmetlerinin niteliğini güçlendirebilmek için eğitim desteği sunmak istediğini aktaran Akgül, şu çağrıyı yaptı:

"Afet bölgelerinde çalışan meslektaşlarımızın kapasitelerini güçlendirmek için Kim Psikoloji kariyer istihdam merkezimizde önceden düzenlenmiş travma temelli psikoloji eğitimlerimiz ücretsiz erişime açılmıştır. Daha umutlu yarınlara hep birlikte dayanışarak ulaşabileceğiz. Yaşanan bu sel, yangın gibi afetler ve psikososyal pandemide ve sonrasında toplum ruh sağlığımızı koruyan güçlendiren en önemli aktörleri olarak mesleki yetkinliklerini ve becerilerinizi güçlendirerek daha iyi bir geleceğe bizi ulaştıracağınıza inancımız sonsuzdur. Tüm meslektaşlarımızı ücretsiz erişime açılan mesleki eğitimlerden istifade etmeye davet ediyoruz. 10 Ağustos gününe kadar eğitimlerimizin ücretsiz erişimi devam edecektir."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan

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