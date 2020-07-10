RTÜK Yetkilisi Açıkladı: Aşk 101'deki Osman Karakteri Değiştirildi Mi? " Aşk 101 dizisindeki Osman karakteri değiştirildi mi? " sorusu seyirciler tarafından merak edilmekteydi. Aşk 101 dizisindeki Osman karakteri hakkında detaylar geldi.

" Aşk 101 dizisindeki Osman karakteri değiştirildi mi? " sorusu seyirciler tarafından merak edilmekteydi. Aşk 101 dizisindeki Osman karakteri hakkında detaylar geldi. RTÜK yetkilisi BBC Türkçe'ye açıklama yaptı.

"Aşk 101 Osman Karakteri Değiştirildi"

Osman karakterinin eşcinsel bir birey olarak kurgulandığı ancak daha sonra senaryonun değiştirildiği iddiası ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz gün Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katılan Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya platformlarının yanında Netflix'i de hedef almasının nedenini açıklamıştı. Netflix'in yerli yapım dizisi Aşk 101'de eşcinsel bir karakter yer aldığı öne sürülmüştü.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir RTÜK yetkilisi, "İkili görüşmelerle o karakter konusundaki sıkıntı giderilmiştir" dedi. Netflix Türkiye tarafından Osman karakteri hakkında açıklama yapılmadı.

Aşk 101 toplamda 8 bölümden oluşmakta. Sosyal medyada çok fazla yankı uyandıran dizide 4 gencin okuldan atılmamak için yaptıkları anlatılmakta. Gençler, öğretmenlerinin bir basketbol koçuna aşık olmasını sağlamaya çalışıyor.

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Kaynak: Tamindir