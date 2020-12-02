RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılara satışına ilişkin kullandığı "Ordu Katarlılara satılmış" ifadeleri sonrasında RTÜK, programın yayınlandığı HaberTürk'e %5 idari para ve 5 kez de program durdurma cezası verdi.

CHP'li Başarır, geçtiğimiz günlerde HaberTürk ekranlarında Eren Eğilmez'in sunduğu "Gerçek Fikri Ne?" adlı programda, Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılara satışı hakkında yorum yaparken, "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından Başarır hakkında soruşturma başlatılırken RTÜK de konuyla ilgili inceleme başlattığını açıklamıştı. Söz konusu tartışma, siyasetin gündemindeki sıcak yerini de koruyor.

"2. KEZ CEZA ALIRSA YAYINI 10 GÜN DURDURULACAK"

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, bugün yapılan Üst Kurul toplantısında çıkan kararı açıkladı. Taşçı şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Paletin Katarlılara satışına ilişkin sözleri nedeniyle "devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" aykırı yayından Habertürk'e oy çokluğuyla % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi. RTÜK'ün HaberTürk'e verdiği cezanın dayanağı yasadaki en ağır yaptırım 8/1/a maddesi. Kanal benzer ihlalden 2. kez ceza alırsa yayını 10 gün durdurulacak. 3. kez ceza alması halinde ise HaberTürk'ün yayın lisansı iptal edilecek! Kararda ben ve Sayın Okan Konuralp karşı oy kullandık."

"KURULUN OY ÇOKLUĞUYLA ALDIĞI KARARA KATILMADIM"

Konuralp ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üst Kurul'un bugünkü toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet Fabrikası- Katar ilişkisiyle ilgili sözleri görüşülmüş; yayıncı kuruluşa oy çokluğuyla yüzde 5 İdari Para Cezası ve 5 kez program durdurma cezası verilmiştir.

1) CHP Milletvekili Başarır'ın, sözlerinden neyi kastettiğini yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde, zamanında izah etmiş olduğu,

2) Yayın moderatörünün, RTÜK içtihatlarına uygun olarak, konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık getirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım gösterdiği ve;

3) Yaptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması, bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı karara katılmadım.

Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır"