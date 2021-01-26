RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı seçildi!
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı seçildi!

26.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:14
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı seçildi!

Üst Kurul'da yapılan seçimde 2 yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi. Peki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

Üst Kurul'da yapılan seçimde 2 yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi. Peki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Ebubekir Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin 1974 yılında Çayeli'de doğan, Türk bürokrattır.

EĞİTİMİ

1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır. Halen Selçuk Üniversitesinde iletişim alanında doktora eğitimini tez aşamasında sürdürmektedir.

MESLEKİ KARİYERİ

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yapmıştır. Anadolu Ajansında Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı (2015-2016) ve Müsteşar (2016-2017) olarak görev yapmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Ekim 2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından RTÜK Üyeliğine seçilmiştir. 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı seçilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul'da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda RTÜK Başkanlığına bir kez daha Ebubekir Şahin seçildi.

6112 sayılı Kanun gereği Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan Başkan Vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da Başkan Vekili seçimi de yapıldı. RTÜK Başkan Vekilliğine Arif Fırtına seçildi.

İkinci kez RTÜK Başkanlığı'na seçilen Şahin, RTÜK'ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini belirterek ''Yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmek için heyecanlıyız'' ifadesini kullandı.

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