Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e
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Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e

Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel
Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e

Şırnak Muhabiri Sekvan Küden'e verildi.

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Şırnak Muhabiri Sekvan Küden'e verildi.

Yaklaşık 200 ülkede 1 milyon 250 bin üyesi ile dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olan Uluslararası Rotary Kulübü, Birleşmiş Milletler'de sandalyesi olan dünyadaki tek sivil toplum örgütü olarak, dünyada polio (çocuk felci) hastalığını sona erdiren kulüp olarak tanınıyor. Şişli Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü' yapılan toplantıların ardından sahibini buldu. Birçok adayın gündeme geldiği görüşmeler sonunda ödülün bu yıl 'DHA, elektrik ekiplerinin zorlu kış mesaisini görüntüledi' haberiyle DHA Şırnak Muhabiri Sekvan Küden'e verilmesini kararlaştırıldı.

Alınan yönetim kurulu kararının ardından ödül töreni koronavirüs nedeniyle video telekonferans yöntemiyle yapıldı. Ödül törenine Şişli Rotary Kulübü Dönem Başkanı Seval Gül Çetin, Rotary 2420. Bölge Guvernörü Nezih Bayındır, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, gazeteci Sekvan Küden ve çok sayıda rotary kulübü yöneticisi katıldı.Küden, aldığı ödülü 2011 yılında çalıştıkları gazete bürosunda çıkan yangında ölen meslektaşı Davut Çimen ve koronavirüs salgınında hayatını kaybeden gazetecilere adadığını söyledi.

 


Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e
Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e
Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e
Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e
Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e
Rotary Kulübü'nün 'Meslekte Üstün Hizmet Ödülü', DHA Şırnak Muhabiri Küden'e

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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