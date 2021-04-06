Romatizmal hastalıkların tedavisinde fizik tedavi mümkün

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, "Diğer tedavi seçenekleri ile birlikte kişinin klinik tablosuna göre belirlediğimiz fizik tedavi programı ile yaşam kalitesine ve günlük hareket konforuna büyük katkısı olacak rahatlamalar sağlayabiliyoruz.

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, "Diğer tedavi seçenekleri ile birlikte kişinin klinik tablosuna göre belirlediğimiz fizik tedavi programı ile yaşam kalitesine ve günlük hareket konforuna büyük katkısı olacak rahatlamalar sağlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, Karagül romatizmal hastalıklar ve fizik tedavi konusunda bilgi verdi.

Romatizmal hastalıkların daha çok kas iskelet sistemi bulguları ile seyreden, bazen diğer sistem organlarının tutulumunun da gözlendiği kronik hastalıklar olduğunu belirten Karagül, "Romatizmal hastalık yaşayan hastalarda genellikle inflamasyon diye tabir edilen yangısal bir durum söz konusudur ve sonuçta eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı, ağrı ve hareket kısıtlılığı meydana gelir.

Başlıca romatizmal hastalıklar; romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit, psöriyatik artrit, gut hastalığı, behçet hastalığı, sistemik lupus eritematozus, akut romatizmal ateş, ailevi Akdeniz ateşi, mikst konnektif doku hastalığı ve benzerleridir. İltihabi veya iltihabi olmayan romatizmal hastalıklar şekilde kabaca ikiye ayrılır. İltihabi olmayanlara en iyi örnek osteoartrit yani kireçlenmedir. Diğer saydıklarımız genellikle iltihabi romatizmal hastalıklardır." ifadelerini kullandı.

Fizik tedavi rehabilitasyon uygulamalarının romatizmal hastalıklarda kullanılabileceğini belirten Karagül, "Diğer tedavi seçenekleri ile birlikte kişinin klinik tablosuna göre belirlediğimiz fizik tedavi programı ile yaşam kalitesine ve günlük hareket konforuna büyük katkısı olacak rahatlamalar sağlayabiliyoruz." bilgisini verdi.

Ciltte döküntülere yol açabiliyor

Karagül, tutulan sistem ve organa göre belirti ve bulguların değiştiğini ifade ederek, genellikle halsizlik, yorgunluk, ateş, açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemesi gibi sistemik bulgular izlendiğini kaydetti.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak sıklıkla hastaların kas-iskelet sistemi şikayetleri başvurusu ile karşılaştığını aktaran Karagül, "Eklem tutulumları sonucu eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hareket kısıtlılığı, sabah tutukluluğu ya da kas güçsüzlüğü, kemik ağrısı, kemik erimesi (osteoporoz) gibi diğer kas iskelet sistemi sorunları hastalarda gözlenebilmektedir. Cilt döküntüleri, böbrek ya da karaciğer tutulumu, cilt altında bezelerin varlığı, güneşe karşı hassasiyet, ağız içinde veya genital bölgelerde yaralar(aft benzeri), göz tutulumu, ağız-göz kuruluğu gibi diğer bulgular da eşlik edebilir." bilgilerini verdi.

Erken tanı tedaviyi kolaylaştırıyor

Karagül, romatizmal hastalıkların tanısının öncelikle klinik semptom ve bulguların ışığında, laboratuar veya radyolojik verilerin desteklemesiyle konulduğunu belirterek, öncelikle romatizmal hastalıktan şüphe etmek gerektiğini aktardı.

Romatizmal hastalıkların erken tanı ve tedavisinin önem taşıdığını ifade eden Karagül, "Mevcut verilerle desteklenen romatizmal hastalık tanısı ne kadar erken konulur ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa hastalığın ilerlemesi ve hastalık sonucu oluşacak istenmeyen durumların engellenmesi o kadar kolay olur. Özellikle branşım gereği kas-iskelet sistemi sorunları olan hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine başvurup romatizmal hastalık açısından taranmasını öneririm." uyarısında bulundu.

"Sıcak tedavileri fizik tedavi uygulamalarının sadece bir bölümüdür"

Söz konusu hastalıklarda tedavilerin; medikal tedavi (ilaç tedavisi), fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları ve cerrahi tedavi olmak üzere 3 'e ayrıldığını ifade eden Karagül, şu bilgileri verdi:

"İlaç tedavilerinde indometazin, asemetazin, kortizon, sulfalasalazin, leflunamid, metotreksat, hidroksiklorakin, azatiopürin, biyolojik ajanlar gibi oldukça çeşitli ilaçlar hastalığı baskılamak ve geriletmek amacıyla belli aralıklarla yapılan kontrol periyotları ile hastalara tek başlarına ya da birlikte verilebilir. Oluşan eklem sertlikleri veya organ komplikasyonlarına yönelik cerrahi tedaviler de planlanabilir.

Fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları ile sık bilinen yanlış romatizmal hastalıklarda kullanılamayacağı ile ilgilidir. Sıcak tedavileri fizik tedavi uygulamalarının sadece bir bölümüdür. Diğer cihazlarla yapılan tedaviler ve kişiye özel egzersiz programları aktif romatizmal hastalık tablosunda dahi önerilir. Aktif romatizmal hastalıklarda soğuk uygulamalar da güzel bir seçenektir. Kronik stabil izlenen romatizmal hastalıklarda kan değerleri de izlenerek sıcak tedavileri uygulanabilir. Bu fizik tedavi programı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin klinik ve labratuar verileri ışığında en uygun şekilde belirlenir."

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, romatimal hastalıklarda tamamlayıcı tıp uygulamalarından yararlanılabileceğini ifade ederek, ozon tedavisi, akupunktur, nöralterapi, PRP-CGF uygulamaları, ağrı mezoterapisi, proloterapi, osteopati ve manuel tedavi gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarının; ilaç tedavileri, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını tamamlamak amacıyla kullanılabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan