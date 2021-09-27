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ROMATİZMA HASTALARI RESİM SERGİSİ AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te Özel Medical Park Hastanesi'nde tedavi gören romatizma hastası 3 kadın hastanın yaptığı eserler, hastanenin Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba'nın desteği 'Romatizmal Dokunuşlarla Hayata Renk Katanlar' isimli resim sergisinde sergilendi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Özel Medical Park Hastanesi'nde tedavi gören romatizma hastası 3 kadın hastanın yaptığı eserler, hastanenin Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba'nın desteği 'Romatizmal Dokunuşlarla Hayata Renk Katanlar' isimli resim sergisinde sergilendi.

Hastanede uzun süre tedavi gören ve hastalığın engel olmadığına dikkat çekmek isteyen Nesrin Yalçın, Serpil Eşkin, Pınar Mercimekoğlu tedavi süreleri boyunca yaptıkları eserlerden hastanede resim sergisi açtı. Sergi açılışına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ve doktorlar katıldı.

Açılış sonrası açıklama yapan Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, hastalarının farkındalık yapmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptığını ifade etti.

Rahatsızlığın toplumda sık rastlandığını ve bu hastalığa sahip kişilerin hayattan kopmaması gerektiğini belirten Kısacık, bugün yapılan bu etkinliğin buna örnek teşkil ettiğini aktardı.

Kısacık,"Toplumda sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Bu hastalıklar uzun dönemde sakatlıklar ve çok fazla soruna neden olabiliyor. Biz burada 3 nadide hastamızla beraber romatizma hastalıklarına dikkat çekmek istedik. Onların yaptıkları eserleri sergileyerek bir şekilde farkındalık oluşturmak istedik. Romatizma hastalığının olması hastalar için hiçbir şekilde hayattan küsme anlamına gelmiyor. Tedaviyle beraber bu hastalar eskisinden iyi oluyor" dedi.

Eserlerin sahipleri Nesrin Yalçın, Serpil Eşkin ve Pınar Mercimekoğlu ise, resim yapmanın hastalığın tedavisinde kendilerine moral olduğunu belirtti.

Açılışı yapılan serginin 3 gün boyunca açık olacağı bildirildi.

ROMATİZMA HASTALARI RESİM SERGİSİ AÇTI

ROMATİZMA HASTALARI RESİM SERGİSİ AÇTI

ROMATİZMA HASTALARI RESİM SERGİSİ AÇTI

ROMATİZMA HASTALARI RESİM SERGİSİ AÇTI
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Haber: ROMATİZMA HASTALARI RESİM SERGİSİ AÇTI - Haberler
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