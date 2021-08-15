Romanya Türk Demokrat Birliği kadın üyeleri Kula'da incelemelerde bulundu

Romanya Türk Demokrat Birliği kadın üyeleri "Yunus Emre'nin İzinde" projesi kapsamında Manisa'nın Kula ilçesinde incelemelerde bulundu.

Romanya Türk Demokrat Birliği kadın üyeleri "Yunus Emre'nin İzinde" projesi kapsamında Manisa'nın Kula ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile bir araya gelen konuklar, Romanya'da gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Tosun, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balkanlar'da, Osmanlı izinin devam etmesinin ve Türk kültürünün yaşatılmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Hüseyin Tosun, "Turizm noktasında Kula önemli bir durak. Mezarının Kula'da olduğuna inanılan Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre'yi ziyarete gelmeniz bizim için çok önemli. Sizlerin sayesinde Balkanlar'da hala Türk kültürü yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek." diye konuştu.

Daha sonra tarihi Kula sokaklarında gezen ve tarihi konakları ziyaret eden kadın konuklar, Emre Mahallesindeki Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi'nde dua etti.

Romanya Türk Demokrat Birliği Kadın Komisyon üyesi Filiz İsmail, Romanya'da Osmanlı'dan kalan mirasa sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Romanya Devleti tarafından desteklenen 'Yunus Emre'nin İzinde' projemiz kapsamında 35 kişilik bir heyet ile Türkiye'yi ziyaret ettik. İnşallah bundan sonra da faaliyetlerimizi devam ettirmeye gayret edeceğiz." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Şenel de komisyon üyelerine eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak