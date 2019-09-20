20.09.2019 21:27

Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Dinler görevine başladı

Romanya'nın Nevşehir ve Kayseri Fahri Konsolosluğu açılışı düzenlendi

NEVŞEHİR - Nevşehir ve Kayseri Romanya Fahri Konsolosluğu Romanya Büyükelçisi Gabriel Şopanda'nın da katılımı ile Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde açıldı.

Romanya Nevşehir ve Kayseri konsolosluğuna atanan iş adamı Mehmet Dinler bugün düzenlenen tören ile resmen göreve başladı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde açılan Nevşehir-Kayseri Romanya Fahri Konsolosluğu açılış töreni, Romanya Büyükelçisi Gabrile Şopanda, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Dinler'in katılımı ile gerçekleştirildi. Göreme beldesinde düzenlenen açılış töreninin ardından ise Ürgüp ilçesinde bulunan Kayakapı Premium Caves'te düzenlenen kokteyl ile devam etti. Burada düzenlenen kokteyl programında bir konuşma yapan Romanya Büyükelçisi Gabriel Şopanda Nevşehir ve Kayseri Romanya Fahri Konsolosluğu görevine Mehmet Dinler'in atanmasından dolayı duymuş olduğu memnuniyeti dile getirirken Mehmet Dinler'e yeni görevinde başarılar diledi.

Programda konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise iş adamı Mehmet Dinler'in bugüne kadar başarılı çalışmalara imza attığını bu başarı grafiğini Romanya'nın Nevşehir ve Kayseri Fahri Konsolosu olarak başarılı çalışmalara imza atacağını söyledi. Vali Aktaş, " Bugün burada iş adamı Mehmet Dinler'in Romanya'nın Nevşehir ve Kayseri Fahri Konsolosu olmasından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bugüne kadar iş adamı olarak başarılı çalışmalara imza atan Mehmet Dinler bundan sonra da Kapadokya'mızın Romanya'dan gelecek olan turistlere kültür elçisi olarak hizmet verecektir. Kendisini bir kez daha tebrik eder yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

Romanya Nevşehir ve Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Dinler ise konuşmasında, "Bugün burada bu mutlu günümüzde beni yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Atanmış olduğumuz bu görev Nevşehir ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Kayakapı Premium Caves'te düzenlenen kokteyle Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Romanya Büyükelçisi Gabrile Şopanda, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitsi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, NTSO Başkanı Arif Parmaksız, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA