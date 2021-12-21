Romanya'da yeşil sertifika karşıtları gösteri düzenledi

Romanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve yeşil sertifika karşıtları başkent Bükreş'te gösteri düzenledi.

Rumenler Birliği İttifakı (AUR) Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili George Simion tarafından Parlamento Sarayı önünde organize edilen gösteriye, Romanya'nın farklı şehirlerinden binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, parlamentoda, iş yerlerinde yeşil sertifika zorunluluğunu öngören yasanın oylanması öncesinde parlamento önünde toplanarak yasanın kabul edilmesini durdurmak istiyor.

Kovid-19 yasakları ve zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan göstericiler, "Özgürlük", "Romanya uyan" yazılı pankartlar ile Parlamento Sarayı önünde bir araya geldi. Gruptakiler parlamento bahçesine girmeye çalışırken jandarma tarafından engellendi.

Öte yandan 1 milyon 915 kişinin üçüncü hatırlatma dozunu yaptırdığı 19 milyon nüfuslu Romanya'da bugünkü yeni vaka sayısı 829 olarak kayıtlara geçti.