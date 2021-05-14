Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ROMANYA'da inşa edilen yolcu gemisinin ön bölümü, römorkörler tarafından çekilmesiyle Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ROMANYA'da inşa edilen yolcu gemisinin ön bölümü, römorkörler tarafından çekilmesiyle Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dev yolcu gemisi, 170 bin ton ağırlığında olacak.

Malta bayraklı 'ST. Angelo' isimli römorkör tarafından çekilen geminin ön kısmı, Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Çekme işlemi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' römorkörüyle de arkasına halat bağlanarak, dümen görevi üstlenildi. 170 bin ton ağırlığında olacak yolcu gemisinin ön bölümü, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen yolcu gemisinin ön kısmı, diğer parçalarıyla birleştirilmesi için İtalya'nın Monfalcone Limanı'na götürülmek üzere Ege Denizi'ne açıldı.

Bu yıl suya indirilmesi planlanan dev yolcu gemisinin, 339 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğinde olacağı öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son dakika haber: ROMANYA'DA KURULAN YOLCU GEMİSİNİN ÖN BÖLÜMÜ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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