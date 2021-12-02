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Romanlar kendilerine hizmet eden kaymakamı unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Romanlar kendilerine hizmet eden kaymakamı unutmadı

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, 2011-2017 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'nın Karasu ilçesinden gelen Romanları gezdirdi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, 2011-2017 yılları arasında görev yaptığı Sakarya'nın Karasu ilçesinden gelen Romanları gezdirdi.

Karasu Roman Vatandaşlar Dayanışma Derneği Başkanı Nuray Tuna, ziyarette, devletin tüm desteğini Kaymakam Gürçam döneminde yaptığı hizmetler ile hissettiklerini ve kendisini çok sevdiklerini söyledi.

Kaymakam Gürçam'da, Roman vatandaşlar ile güzel hatıralara anıları olduğunu kendilerini Kozan'da ağırlamaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

Ziyaretin ardından Kaymakam Şafak Gürçam makam aracı ile Karasu Roman Vatandaşlar Dayanışma Derneği Başkanı Nuray Tuna ve eşi Turan Tuna'yı Kozan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdi. - ADANA

Romanlar kendilerine hizmet eden kaymakamı unutmadı

Romanlar kendilerine hizmet eden kaymakamı unutmadı

Romanlar kendilerine hizmet eden kaymakamı unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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