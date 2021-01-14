Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir?
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Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir?

14.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:55
Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir?

Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Rojda Demirer (d. 12 Ağustos 1980, Ankara, Türkiye), Kürt kökenli Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Baba tarafından Diyarbakırlıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır. Birkaç dizide de rol almaya başlamıştı.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Ayyar Hamza : Ali Bey - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Küçük Karabalık : Samed Behrengi - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Gazap Üzümleri : John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

FİLMOGRAFİSİ

Gönderilmemiş Mektuplar

KAOS - Örümcek Ağı

Geniş Aile Komşu Kızı

Maraşlı

Saygı

Çarpışma

Adı Efsane

Kördüğüm

Acil Aşk Aranıyor

Yedikule Hayat Yokuşu

Alev Alev

Elde Var Hayat

Geniş Aile

Melekler Korusun

Sevgili Dünürüm

Hisarbuselik

Yaşanmış Şehir Hikayeleri

Candan Öte

Tadımız Kaçmasın

Ağa Kızı

Canım Benim

Aşk Olsun

Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir?
Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir?
Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir?
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