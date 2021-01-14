Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir?
Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Rojda Demirer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ROJDA DEMİRER KİMDİR?
Rojda Demirer (d. 12 Ağustos 1980, Ankara, Türkiye), Kürt kökenli Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Baba tarafından Diyarbakırlıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT' de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır. Birkaç dizide de rol almaya başlamıştı.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Ayyar Hamza : Ali Bey - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Küçük Karabalık : Samed Behrengi - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Gazap Üzümleri : John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
FİLMOGRAFİSİ
Gönderilmemiş Mektuplar
KAOS - Örümcek Ağı
Geniş Aile Komşu Kızı
Maraşlı
Saygı
Çarpışma
Adı Efsane
Kördüğüm
Acil Aşk Aranıyor
Yedikule Hayat Yokuşu
Alev Alev
Elde Var Hayat
Geniş Aile
Melekler Korusun
Sevgili Dünürüm
Hisarbuselik
Yaşanmış Şehir Hikayeleri
Candan Öte
Tadımız Kaçmasın
Ağa Kızı
Canım Benim
Aşk Olsun