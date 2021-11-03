Rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedirgin etti

ELAZIĞ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedinrgin etti. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, "Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.

Hicret Mahallesi'nde iddiaya göre rögar kapağının altından 2 gündür zaman zaman alev çıkmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde tekrar rögar kapağının bulunduğu alandan alevlerin yükselmesi mahallede endişiye artttırdı. Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, telefon hattının da bulunduğu rögar kapağının altında doğal gaz sızıntısı olduğunu öne sürerek, görevlilerin olaya müdahale etmesi çağrısında bulundu. Gülbasan, "Şu an telefon hatlarının bulunduğu rögar kapağının altından doğal gaz sızıntısı nedeniyle alev çıkıyor, 2 gündür yanıyor. Yetkililer bir an evvel buraya müdahale etsin. Doğal gaz ekipleri aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.