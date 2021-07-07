Rocket League sistem gereksinimleri 2021! Rocket League kaç GB? Rocket League Türkçe nasıl yapılır?

Psyonix tarafından geliştirilen ve yayınlanan arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Rocket League sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Rocket League sistem gereksinimleri nelerdir? Rocket League kaç GB? Rocket League Türkçe nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Psyonix tarafından geliştirilen Rocket League, arabalarla oynanan eğlenceli bir futbol oyunudur. İlk başta Microsoft Windows ve PlayStation 4 plaftormlarında Temmuz 2015'te kullanıcıların beğenisine sunuldu. 2016 yılında da Xbox One için tasarlanan sürüm piyasaya sürüldü. Rocket League, OS X ve Linux için beta sürümü denemelerini yayınlıyor. 505 Games yetkilileri, Haziran 2016'dan beri PlayStation 4 ve Xbox One platformları için oyunun fiziksel olarak dağıtımını üstlenmiştir.

Oyunseverlerin en beğendiği ve oynarken keyif aldığı oyunlar arasında yer alan Rocket League sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Rocket League oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Rocket League sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Rocket League kaç GB? Sizler için derledik...

ROCKET LEAGUE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel/ AMD 2.4 GHz Dual Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760/ AMD Radeon R7 270X

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel/ AMD 3.0 GHz Quad Core CPU

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 470

VRAM: 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ROCKET LEAGUE KAÇ GB?

Rocket League herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun tümünün yüklenmesi için istenilen depolama alanı 20 GB yer kaplamaktadır.

ROCKET LEAGUE TÜRKÇE NASIL YAPILIR?

Oyun ilk indirildiğinde İngilizce olarak yükleniyor. Ancak Türkçe yapmak oldukça kolay. Epic Games Launcher üzerinden Ayarlar sekmesine girin ve sayfanın en altına inin. Bu kısımda oyunun ismini bulup bir kere tıklayın. Açılan arayüz kutucuğuna:

-language=trk yazın ve kapatın.

Oyun Türkçe olarak açılacaktır.