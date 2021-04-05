Rocket League sistem gereksinimleri 2021 - Rocket League Türkçe nasıl yapılır?
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Rocket League sistem gereksinimleri 2021 - Rocket League Türkçe nasıl yapılır?

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Rocket League sistem gereksinimleri 2021 - Rocket League Türkçe nasıl yapılır?

Rocket League sistem gereksinimleri 2021 yılında gelen güncellemelerle nasıl oldu merak ediliyor. Rocket League ücretsiz olduktan sonra en çok oynanan oyunlar arasında yerini aldı. Rocket League oldukça eğlenceli olan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ayrıca oyunun pek çok turnuvası da düzenleniyor. Peki, Rocket League Türkçe nasıl yapılır? Rocket League Türkçe yapma nasıl oluyor?

Rocket League Psyonix tarafından geliştirilen ve yayınlayıcısıda Psynonix olan arabalar ile oynanan bir futbol oyunudur. İlk başta Microsoft Windows ve PlayStation 4 plaftormlarında Temmuz 2015'te kullanıcıların beğenisine sunuldu. 2016 yılında da Xbox One için tasarlanan sürüm piyasaya sürüldü. Rocket League, OS X ve Linux için beta sürümü denemelerini yayınlıyor. 505 Games yetkilileri, Haziran 2016'dan beri PlayStation 4 ve Xbox One platformları için oyunun fiziksel olarak dağıtımını üstlenmiştir. Rocket League sistem gereksinimleri 2021 ve Rocket League Türkçe nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ROCKET LEAGUE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)
  • İşlemci: Intel/ AMD 2.4 GHz Dual Core CPU
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760/ AMD Radeon R7 270X
  • VRAM: 2 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel/ AMD 3.0 GHz Quad Core CPU
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 470
  • VRAM: 4 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ROCKET LEAGUE TÜRKÇE NASIL YAPILIR?

Oyun ilk indirildiğinde İngilizce olarak yükleniyor. Ancak Türkçe yapmak oldukça kolay. Epic Games Launcher üzerinden Ayarlar sekmesine girin ve sayfanın en altına inin. Bu kısımda oyunun ismini bulup bir kere tıklayın. Açılan arayüz kutucuğuna:

-language=trk yazın ve kapatın.

Oyun Türkçe olarak açılacaktır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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