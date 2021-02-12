Rockefeller kimdir? Rockefeller ailesi hangi ülkede? Rockefeller serveti ne kadar?
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Rockefeller kimdir? Rockefeller ailesi hangi ülkede? Rockefeller serveti ne kadar?

12.02.2021 07:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:16
Rockefeller kimdir? Rockefeller ailesi hangi ülkede? Rockefeller serveti ne kadar?

Finansal olarak en büyük servete sahip ailelerinden biri olan Rockefeller ailesi zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Rockefeller kimdir? Rockefeller ailesi hangi ülkede? İşte detaylar.

Rockefeller ailesi veya Rockefeller hanedanı,dünyada finansal olarak en büyük servete sahip ailelerinden biridir. Magazin ve siyaset gündeminde zaman zaman trend olan aile hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Rockefeller kimdir? Rockefeller ailesi hangi ülkede?

ROCKEFELLER AİLESİ HAKKINDA

Rockefeller ailesi veya Rockefeller hanedanı, dünyada finansal olarak en büyük servete sahip ailelerinden biri olan, petrol endüstrisi, politika, ve bankacılık işleri ile ilgilenen Amerikalı ailedir. Amerikan petrol endüstrisi tarihinde bir devrim yaratan Standard Oil'den sonra, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında John D. Rockefeller ve kardeşi William A. Rockefeller Jr. tarafından kuruldu. Chase Manhattan Bank'n sahibi olmasıyla bilinen aile, günümüzde Birleşik Devletler'in en büyük, dünyada ise sayılı büyük ailenin içindedir.

John'un babası William A. Rockefeller'ın kökeni Rhineland, Kutsal Roma'ya dayanmaktadır. William A.'nın babası olan Godfrey Lewis Rockefeller'ın büyük büyükbabası Johann Peter Rockefeller'ın On Üç Koloni döneminde Philadelphia'ya göçmesiyle aile, bölgedeki İngilizler ve İskoç-İrlandalılarla evlilik yolu ile kaynaşmış ve artık tipik bir Amerikalı aileye dönüşmüştür. Johann Peter, Somerville ve Amwell, New Jersey'de ilk defa ailesi için plantasyon (toprak) satın aldı.

Ailenin bilinen ilk üyelerinden biri, Granger, New York'da dindar Baptist Hristiyanı bir ailede doğan William A. Rockefeller Sr. idi. Bir zaman sonra William Sr., İskoç-İrlandalı bir çiftçinin kızı olan Eliza Davison ile evlendi ve New York'un ücra köylerinden (o dönemde köy, günümüzde kasaba) biri olan Richford'a yerleşti. Bu köyde, ailenin dönüm noktası için önemli bir kilit figür olmuş John D. Rockefeller dünyaya geldi.

AİLENİN SERVETİ 15 TRİLYON DOLAR

Rockefeller hanedanının servetinin 5 ila 15 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaşamını New York'ta sürdüren Ariana Rockefeller'ın 2,8 milyar dolardan fazla kişisel serveti olduğu söyleniyor.Ariana Rockefeller, sivil toplumla iç içe bir hayırsever (philanthropist) olarak tanınıyor. 2019 yılında yatırımcı Matthew Bucklin'den boşanan Rockefeller'ın ismi uzun zamandır kimse ile birlikte geçmiyordu. Kanter'in ise ünlü güreşçi Dana Brooke'dan Aralık ayında ayrıldığı; ayrılık nedeninin Kanter'in Brooke'u aldatması olduğu konuşuldu.

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