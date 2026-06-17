Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu. Geçen sezon ligini ikinci sırada tamamlayan rakip takımın kadrosunda milli futbolcu Aral Şimşir de bulunuyor. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Danimarka'da oynanacak.
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.
- İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş maçı 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.
- Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalabilmek için Midtjylland'ı elemesi gerekiyor.
2025/26 sezonunu Süper Lig'de 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
UEFA'nın belirlediği takvime göre Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, eşleşmenin ilk maçında taraftarı önünde sahaya çıkacak. Rövanş karşılaşması ise Danimarka'da oynanacak.
RAKİPTE MİLLİ FUTBOLCU ARAL ŞİMŞİR VAR
Danimarka Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'ın kadrosunda milli futbolcu Aral Şimşir de yer alıyor. Genç futbolcu, Danimarka ekibinin hücum hattındaki önemli isimleri arasında gösteriliyor.
HEDEF AVRUPA LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM ETMEK
Yeni sezonda Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koymayı hedefleyen Beşiktaş, Midtjylland engelini aşarak bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için iki maç sonunda rakibini elemek zorunda olacak.