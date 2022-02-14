Roblox Shindo Life kodları Şubat 2022
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Roblox'taki Shindo Life kodları, fantastik öğeler kazanmak için bazı ücretsiz çark çevirme şansı elde etmenize yardımcı olur. Şubat 2022 kodlarında XP takviyeleri ve bol miktarda çark içeren kodlar mevcuttur.
Roblox tabanlı Shindo Life'daki oyuncular her ay oyundaki farklı kodları kullanarak ücretsiz çark, XP ve RELL Coin'ler kazanmaktadır.
Daha öncesinde Shinobi Life 2 olarak bilinen ve RELL World tarafından geliştirilen oyun, Naruto benzeri bir ortamda geçmektedir. Shindo Life'da geçerli Şubat 2022 kodlarını sizler için derledik.
ROBLOX SHINDO LIFE KODLARI ŞUBAT 2022
- 2022isHERE! – 200 Çark
- 2YrsDev! – 100 Çark
- 85xp! – 5m EXP
- akumaSinferno! – Çark ve RELL Coin
- BeenSomeTimeBoi! – 6,000,000 Ryo
- BigTenGokuMon! – Çark
- BusBius! – Çark
- Er3NYEaRgear! – 3,000 RELL Coin/ 30 Çark
- Moreechpee! – 5m EXP
- MorMor! – Çark
- MorbiTing! – Çark
- NewBeginnings! – 200 Çark
- niceTwiceEXpd! – 2X EXP
- OlePonymon! – Çark
- Penguins! – 6,000 RELL Coin/ 60 Çark
- RELL2020Year! – Çark
- REELdivine! – 5,000 RELL Coin
- REELsup! – Çark
- TenGOkuuu! – Çark
- TENgunK0! – Çark
- TenSen! 12,000 RELL Coin/ 120 Çark
- TensaSengoku! 12,000 RELL Coin/ 120 Çark
- Tomspidermon! – Çark
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ROBLOX SHINDO LIFE KODLARI NASIL KULLANILIYOR?
- Roblox'un resmi Shindo Life sayfasına gidiniz ve oyunu başlatma tuşuna basınız.
- Oyuna girdikten sonra, ekranınızın sol tarafında, "Oyna'nın üstünde ve altında iki kırmızı ok bulunan "Oyun Modu Seç" butonuna tıklayınız.
- Düzenle tuşuna tıklayarak karakter özelleştirme ekranını açınız. Burada klavyenizde "Tab" tuşuna basarak ekranın sağ üstündeki YOUTUBE CODE'U bulun ve tıklayın.
- Kodları buraya girerek aktif edebilirsiniz.