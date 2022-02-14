Roblox Shindo Life kodları Şubat 2022

Roblox tabanlı Shindo Life'daki oyuncular her ay oyundaki farklı kodları kullanarak ücretsiz çark, XP ve RELL Coin'ler kazanmaktadır.

Daha öncesinde Shinobi Life 2 olarak bilinen ve RELL World tarafından geliştirilen oyun, Naruto benzeri bir ortamda geçmektedir. Shindo Life'da geçerli Şubat 2022 kodlarını sizler için derledik.

ROBLOX SHINDO LIFE KODLARI ŞUBAT 2022

2022isHERE! – 200 Çark

2YrsDev! – 100 Çark

85xp! – 5m EXP

akumaSinferno! – Çark ve RELL Coin

BeenSomeTimeBoi! – 6,000,000 Ryo

BigTenGokuMon! – Çark

BusBius! – Çark

Er3NYEaRgear! – 3,000 RELL Coin/ 30 Çark

Moreechpee! – 5m EXP

MorMor! – Çark

MorbiTing! – Çark

NewBeginnings! – 200 Çark

niceTwiceEXpd! – 2X EXP

OlePonymon! – Çark

Penguins! – 6,000 RELL Coin/ 60 Çark

RELL2020Year! – Çark

REELdivine! – 5,000 RELL Coin

REELsup! – Çark

TenGOkuuu! – Çark

TENgunK0! – Çark

TenSen! 12,000 RELL Coin/ 120 Çark

TensaSengoku! 12,000 RELL Coin/ 120 Çark

Tomspidermon! – Çark

ROBLOX SHINDO LIFE KODLARI NASIL KULLANILIYOR?