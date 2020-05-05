Robin Hood gizlice yaptı, onlar ise poz vererek
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Robin Hood gizlice yaptı, onlar ise poz vererek

Robin Hood gizlice yaptı, onlar ise poz vererek
05.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:47

Robin Hood gizlice yaptı, onlar ise poz vererek MÜSİAD Trabzon Şube üyeleri kentte 5 mahalledeki bakkal borçlarını kapattı Trabzon'da iş adamları il merkezinde bulunan 5 mahallede bakkallardaki veresiye defterlerini satın alarak yaklaşık 10 bin TL'lik borçları sildi.

Robin Hood gizlice yaptı, onlar ise poz vererek

MÜSİAD Trabzon Şube üyeleri kentte 5 mahalledeki bakkal borçlarını kapattı

TRABZON - Trabzon'da iş adamları il merkezinde bulunan 5 mahallede bakkallardaki veresiye defterlerini satın alarak yaklaşık 10 bin TL'lik borçları sildi.

Türkiye'de yoksul mahallelerdeki bakkal borçlarını kapatarak, çocukların yüzünü güldüren ve kendini Robin Hood olarak tanıtan kimliği belirsiz hayırsever vatandaşın gizlice yaptığı yardımı bu sefer MÜSİAD Trabzon Şubesi üyeleri poz vererek yaptı. Ortahisar ilçesindeki 5 mahallede bakkalları gezerek, veresiye defterlerini satın alan MÜSİAD Trabzon Şube üyeleri, yaklaşık 10 bin TL'ye yakın borcu kapattı. Yaptıkları yardımın ardından bakkal sahipleri ile poz veren MÜSİAD üyeleri o anları basınla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bir Osmanlı geleneği olan 'Zimem'in Trabzon'da yeniden hayat bulduğunu belirten MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, mahallelerde bu borçları silinenlerin kim olduğunun bilinmediğini söyledi. Kaan, "Bizlerde sadece bakkal ile görüşüp defterdeki tüm borçları silip bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.

Borç anlamına gelen Zimem'in bir Osmanlı geleceği olduğuna dikkat çeken Kaan, "Bu gelenek Zimem yani borç defterinin satın alınmasıyla gerçekleşiyor. Ortahisar'da birden fazla mahallede bunu gerçekleştirdik. 10 binlerce liralık veresiye defterlerinin tamamını satın aldık. Vatandaşımıza bir nebze de nefes olabildiysek ne mutlu bize. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerin birlikte aşacağız. Bu zor günler birlik dayanışma kardeşlikle aşılır. Bize bu yardımlara vesile olma gücü veren Allah'a ne kadar şükretsek azdır" ifadelerini kullandı.

Robin Hood gizlice yaptı, onlar ise poz vererek

Kaynak: İHA

Manşet

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