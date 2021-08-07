Robbie Williams Datça'ya demir attı
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Robbie Williams Datça'ya demir attı

Robbie Williams Datça'ya demir attı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı eşi Ayda Field ve çocukları Rose, Charlton Valentine, Colette Josephine ve Beau Benedict ile geçtiğimiz günlerde Bodrum'a tatile gelmişti. Şimdi ise 3 tekne ile Datça'ya demir attılar. Ayda Field denize atlamak için tereddüt edince, Robbie Williams eşini cesaretlendirdi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı Ayda Field ile 2011'de evlenmişti. Çift çocukları; Rose, Charlton Valentine, Colette Josephine ve Beau Benedict ile geçtiğimiz günlerde Bodrum'a tatile gelmişti.

Şimdi rotalarını Datça'ya çevirdiler. Lüks teknelerini, Mesudiye Ovabükü Savana Hotel'in açıklarına demirlediler. Bir tekne personeli, habercilere karşı nöbet tuttu ama başarılı olamadı!

Üç tekne ile Datça'ya çıkarma yapan çift, eğlenceli anlar yaşadı. Robbie Williams, Beşiktaş forması imzaladı.

Ardından kızıyla tam suya atlayacaktı ki, yanlarına eşi geldi. Teknede misafir de ağırlayan ünlü karıkoca daha sonra denizin tadını çıkardı.

Çiftin tatili bir süre daha devam edecek. Bodrum, Datça, Marmaris ve Göcek koylarını gezdikten sonra Yunan adası Mykonos'a gidecekler.

Umut ÜNVER

Robbie Williams Datça'ya demir attı
Robbie Williams Datça'ya demir attı
Robbie Williams Datça'ya demir attı
Robbie Williams Datça'ya demir attı

Kaynak: Snob Magazin

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