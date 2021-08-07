Robbie Williams Datça'ya demir attı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı eşi Ayda Field ve çocukları Rose, Charlton Valentine, Colette Josephine ve Beau Benedict ile geçtiğimiz günlerde Bodrum'a tatile gelmişti. Şimdi ise 3 tekne ile Datça'ya demir attılar. Ayda Field denize atlamak için tereddüt edince, Robbie Williams eşini cesaretlendirdi.