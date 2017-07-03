Rizvaniye Külliyesi El Sanatları Merkezi Açıldı

Şanlıurfa Valiliğinin Rızvaniye Vakfı ile yaptığı protokol gereği Rızvaniye Camii külliyesindeki odalar, Rızvaniye-Balıklıgöl El Sanatları Külliyesine dönüştürüldü.



Külliyenin açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bu projenin Balıklıgöl Platosu iyileştirme çalışmalarının bir parçası olduğunu söyledi.



Balıklıgöl-Dergah Platosu iyileştirme çalışmalarının tüm kurum kuruluşların ortak bir fikirde buluşmaları sonucu gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Tuna, "Biz bütün işlerimizi ortak akılla yapmaya çalıştık. Başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere bütün belediyelerimiz, siyaset kurumu dahil bütün kurumlarımız, STK'larımız hepsi bizim yapımızda oldular. Balıklıgöl platosundaki yaptığımız düzenlemelerden tutun şehirle önemli meseleler, Eyyüpnebi'de devam eden çalışma gibi bir çok konu var. Belki bunların meyveleri çok sonra alınacak. Ben bu vesileyle bize bu zamana kadar verdiği destek ve çalışmalara sahip çıktığı için büyükşehir belediyemize de çok teşekkür ediyorum" dedi.



Göreve geldikleri zaman ŞURKAV'ı verimliliği düşmüş, rehavete kapılmış bir organizasyon olarak bulduklarını kaydeden Vali Tuna, "Bunu tekrar nasıl ayağa kaldırabiliriz diye arkadaşlarımızla konuştuk. Birkaç çalışma yaptık, aramıza yeni kattığımız isimler var. Farklı bir bakışla bizim de başka yerlerde çalışırken elde ettiğimiz tecrübe ve çevreyi birleştirdik. Biz kendi başımıza bir şey değiliz. Ama güzel insanlar varsa bize akıl veren, danıştığımız mutlaka onların aklı bizim aklımız oluyor ve biz onların işaret ettiği yolda istişare ederek doğru sonuca ulaşıyoruz. Burada da daha iyisi yapılana kadar böyle bir çalışmanın şu anda en güzel en doğru çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bunu Şanlıurfa tecrübe edecek. El Sanatları konusu önemliydi. Bunu yaparken dikkat etmeye çalıştık. Başka yerdeki esnafımızın işine, ekmeğine engel olmayan, onlarla rekabet edecek işler yapmayalım, farklı şeyler yapılsın, desteklenmesi gereken sanatlarımız var, sanatçılarımız var onlara sahip çıkalım, bir taraftan da ilim yönü olsun dedik. Çünkü burası tarihi bir ecdad mirasıdır. Her şeyi bir araya getirecek bir çalışma nasıl yapabiliriz derken ŞURKAV Üyelerimiz Sabri Kürkçüoğlu, Uğur Beyazgül, İsmail Demirkol ve yönetim kurulu üyelerimiz ile yine bize danışmanlık yapan Bayram Kök sağ olsunlar başka yerdeki tecrübelerini de aktardı ve kıyaslama yapma imkanı verdi. ve gece gündüz çalıştılar, bu noktaya geldi, inşallah beğenirsiniz" dedi.



Şanlıurfa Valiliği - ŞURKAV Rızvaniye El Sanatları Külliyesi açılış törenine Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ŞURKAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilen külliye ziyaretçilere açıldı. - ŞANLIURFA