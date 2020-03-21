Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'
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Rahmi Metin, Twitter, Rize

Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'

Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu' Anneler kızlarının çeyizine bile bu lokumu koyuyor Vali Kemal Çeber, 81 ilin 81 okulundaki çocuklara bu lezzeti tattıracak Rize'ye özgü lezzetlerden biri olan un, şeker, tereyağı ve fındık unu kullanılarak yapılan 'Enişte Lokumu' 81 ildeki 81 okulda...

21.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:40
Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'

Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'

Anneler kızlarının çeyizine bile bu lokumu koyuyor

Vali Kemal Çeber, 81 ilin 81 okulundaki çocuklara bu lezzeti tattıracak

RİZE - Rize'ye özgü lezzetlerden biri olan un, şeker, tereyağı ve fındık unu kullanılarak yapılan 'Enişte Lokumu' 81 ildeki 81 okulda öğrencilerin beğenisine sunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılmasından sonra ilk teneffüsün 40 dakika olacağı açıklamasını yapmasıyla belediye başkanları arasında Twitter'da bir kampanya başladı. Belediye Başkanları öğrencilerin 40 dakika olacak ilk teneffüsleri için 81 ilde 81 okula şehirlerindeki meşhur ürünlerin gönderileceklerini açıklamaya başladı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in de çay göndereceğini söylemesi üzerine Rize Valisi Kemal Çeber Rize'ye özgü lezzetlerden biri olan 'Enişte veya Kaynana lokumu' olarak adlandırılan yöresel ürünü göndereceğini dile getirdi.

Sosyal medya üzerinden kendisini takip eden öğrencilerin kampanyaya destek vermesi için kendisinden talep talepte bulunduklarını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Benimde kampanyadan haberim öğrencilerim aracılığıyla oldu. Arkadaşlardan bazıları 'Vali amca işte böyle bir kampanya var Biz de katılalım mı? ' deyince memnuniyetle iştirak ettik. Ama biz bir farklılık yaptık. Belediye başkanımızla beraber görüştük beraber, katılalım dedik ve 81 ilde 81 okula çaylar belediye başkanından enişte lokumları validen dedik" ifadelerini kullandı.

Adı 'lokum' tadı tatlı kurabiye

Enişte lokumunu kendisinin çok beğenerek tükettiğini ve herkesin de beğeneceğini dile getiren Vali Çeber "Herkes biliyor Rize çayı dünyanın en güzel, en özel çayı. Üzerine kar yağan tek çay ve Rize'de bu işin Merkezi. Enişte lokumu ise belki daha az bilinen bir ürünümüz. Aslında o da bizim çok geleneksel bir ürünümüz. Düğünlerden sonra gelin evlerinde bolca hazırlanıp, damat evine damat bohçası ile beraber gönderilen ve çok uzun süre tazeliğini muhafaza etme özelliği olan bir ürün. Birkaç da amacı olan bir ürün. Hem gelin aç kalmasın onu Tok tutsun diye gönderildiği söylenen, hem damat evine ikram olduğu söylenen, aslında tatlı bir kurabiye. Onu çok seviyoruz, Rizeliler çok seviyor, eminim herkes de çok sevecek" dedi.

Geçmişten gelen bir gelenek olan enişte lokumunu gelinin annelerinin kızlarının çeyizlerine bile koyduğunu sözlerine ekleyen Fatih Kandil "Rize'de önceden kaynanalar eniştelere düğün zamanları lokum ikram ederlerdi, çeyizlerine dahi lokum koyarlardı. O yüzden bunun ismi enişte lokumu olarak kalmış. Bazıları kaynana lokumu da diyor. Un, şeker, fındık unu, koyuyoruz içerisine ama bunun özelliği Rize tereyağından yapılıyor olması. Rize tereyağı ayrı bir lezzet veriyor ve bu şekilde ürünü takdim edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kimine göre enişte kimine göre kaynana lokumu

Lokumun isminin kişiden kişiye enişte veya kaynana lokumu olarak değiştiğini, aslında ürünün aynı ürün olduğunu dile getiren Hüseyin Yazıcı ise ""Enişte lokumunun tarihi bir 200 yıl vardır. Rize'ye özgü bir ürün. Yeni evliliklerde gelinin annesi damadına yapar, baya eski bir gelenek. Yapılan enişte yapan kaynana olunca ismi kimine göre enişte lokumu kimine göre kaynana lokumu" diye konuştu.

Geçmişte kaynanaların damatlarına yaptığı bu ürün şimdilerde ise Rize'de hemen her pastanede yapılarak adet olarak ortalama 4 TL'den satılıyor. Tok tutma ve uzun süre taze kalma özelliği olan enişte lokumunu genelde yolculuğa çıkanlar alıyor. Fakat son zamanlarda ülkemizde de boy gösteren korona virüs tehlikesi nedeniyle yolculuğa çıkanlar azalınca enişte lokumu da satılmaz hale geldiği için üretimi biraz da olsa bugünlerde durdu.

Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'

Kaynak: İHA

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Rize'ye özgü lezzet 'Enişte lokumu'

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