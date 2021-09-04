RİZE'YE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
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RİZE'YE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleri ve Kaçkar Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleri ve Kaçkar Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi, gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan yayladakiler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekti. Kar kalınlığı, yer yer 3 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye geri dönüş göçü için hazırlıklarını hızlandırdı.

RİZE'YE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
RİZE'YE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
RİZE'YE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
RİZE'YE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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