RİZE TORUNUNA OYUNCAK YAPMAK İÇİN BAŞLADI, AHŞAP USTASI OLDU

RİZE'nin Hemşin ilçesinde torununa oyuncak ev yapmak için eline aldığı tahta ve çekiçle çalışmalara başlayan Nazmi Çelik (70), aradan geçen 12 yılda hiç bilmediği ahşap işinde usta oldu, maket ev siparişi almaya başladı. Şehir hayatından sıkılıp döndüğü köyünde dedesinden kalma keser, testere ve törpü ile ahşaptan sanat eserleri çıkaran Çelik, yaptığı birbirinden değişik ürünlerin satışına da başladı.

Hemşin ilçesi Kantarlı Köyü'nde yaşayan Nazmi Çelik, 12 yıl önce torununa oyuncak ev yapmak için işe koyuldu. Eline aldığı tahta ve çekiçle çalışmalara başlayan Nazmi Çelik (70) sevdiği ahşap oymacılığı işini ilerletti. Otel yöneticiliği yaparken döndüğü köyüne yerleşen Çelik, ahşap parçaları ve çıtalar ile maket ev ve oyuncaklar yapmaya başladı. Dedesinden kalma keser, testere ve törpü ile ahşaptan sanat eserleri çıkaran Nazmi Çelik'in ürünleri beğenilince siparişler almaya başladı. Evinin altında kurduğu küçük bir atölyede maket evler, serenderler, ahşap sehpalar, lambalar yapan Çelik, yaptığı birbirinden değişik ürünlerin satışına da başladı.

'USTAM YOK, KİMSEDEN BİR ŞEY ÖĞRENMEDİM'

Köyüne dönünce kendine vakit geçirecek iş aradığını anlatan Nazmi Çelik, Dedemden kalan keser, testere ve törpüyü elime aldım 'bir şeyler yapayım' dedim. Çivi lazım oldu, kullanılmış çivileri söktüm, düzelttim, kullandım, ilk olarak torunuma oyuncak bir ev yaptım. Görenler 'benim çocuğada, toruna da oyuncak yap' derken acemiliği üzerimden attım. Daha önce ahşap işleri ile hiç uğraşmadım, bir bilgim yoktu. Ustam yok, hiç kimseden bir şey öğrenmedim. Aletlerin kullanımını bilmiyordum, atölyelere gittim kullanan ustaları izledim ve öğrendim. Ürünleri yaptıkça, sattım, sattığım parayla aletler alarak atölyemi geliştirdim. Şimdi biri bir eve resim çekip getiriyor 'bunun maketini yap' diyor, ölçülerini veriyor, fotoğrafa bakıp aynısını yapabiliyorum. Yaptığım işten de zevk alıyorum, yorulmuyorum, moralim bozulmuyor, çok güzel bir uğraşö dedi.

'TORUNUMA AĞAÇTA EV YAPMAK İSTİYORUM'

Doğramacı arkadaşlarından temin ettiği atık ahşaplardan serenderler, evler, lambalar, sehpalar yapan ve siparişler alan Nazmi Çelik Bu iş artık beni aştı, aldı başını gidiyor. Arkadaşlarım burayı görünce şaşırıyorlar. Bana 'sen yönetici adamsın, nasıl başladın bu işlere? diye soruyorlar. Torunuma oyuncak ev yapmak için başladığım bu işte şimdiki hedefimse yine kankam dediğim torunuma ağaçta ev yapmakö diye konuştu.

Kaynak: DHA