RİZE Ovit Yaylası'nda festival heyecanı, horonlarla başladı

17.08.2019 16:55

Ovit Yaylası'nda festival heyecanı, horonlarla başladı

Rize'nin İkizdere ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 2 gün sürecek Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali başladı. Festivalin ilk gününde vatandaşlar saatlerce horon oynadı, dalda armut yeme ve koltuk kapma yarışmaları ile eğlenceli anlar yaşadı.

İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda 21'incisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'nin ilk gününe Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Festivali, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, Vakıf Meclis Başkanı İbrahim Ekşi, Ekşioğlu Vakfı eski Başkanı Ali Ekşi, Vakıf yöneticileri Galipcan Ekşioğlu, Serkan Ekşioğlu da izledi. Yaylada etkili olan sis zaman zaman görüş mesafesini düşürdü. Soğuyan havada vatandaşlar battaniye ve atkılara sarılarak ısınmaya çalıştı.

Karadenizli sanatçılar İslam Yıldız, Aslıhan Çiçek, Erkan Yeşilyurt, Mehmet Akyıldız, Volkan Arslan ve Onay Şahin sahne aldı. Yaylada vatandaşlar kemençe eşliğinde saatlerce horon oynadı. Sanatçıların hareketli türkülerine horonla eşlik edenler, keyifli anlar yaşadı. Festivalde tek başına oynadığı horonla ilgiyi üzerine çeken 11 yaşındaki Halim Oktay Ülgen, kalabalıktan alkış aldı. Uzun süre tempolu horon oynayan Ülgen, Horon oynamayı çok seviyorum. Babamdan öğrendim. Çok da iyi horon oynuyorum dedi.

Festivalde dalında armut yeme ve koltuk kapma yarışması düzenlendi. Çocukların katıldığı yarışmalarda dereceye giren çocuklara cep telefonu ve para ödülü verildi.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, bu yıl 21'incisini düzenledikleri festivalde yaylacılık geleneğinde yer alan festival coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Ekşi, Bu yıl farklı etkinlikler düzenledik. Çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin her yeri sıcak ama biz burada serin havada festivalde eğleniyoruz. Amacımız yaylacılık kültürünü yaşatmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek. İnsanlar doyasıya horon oynuyor, eğleniyor. Biz de mutlu oluyoruz dedi.

Kaynak: DHA