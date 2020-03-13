Rize, Ordu ve Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı
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Rize, Ordu ve Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı

Rize, Ordu ve Trabzon'da yeni tıp koronavirus (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler sıklaştırıldı.

13.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:54
Rize, Ordu ve Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı

Rize, Ordu ve Trabzon'da yeni tıp koronavirus (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler sıklaştırıldı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber başkanlığında koronavirüs tedbirlerine yönelik yapılan toplantıya vali yardımcıları Abdullah Şen, Ahmet Dalkıran, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Müftü Vekili Naci Çakmakçı ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Yunus Emre Ayar'ın katıldığı belirtildi.

Rize Belediyesince vatandaşların topluca kullandığı alanların 95 derece sıcak su ile yıkandığı ve dezenfekte edildiği, temizlik araçlarının ve alanlarının dezenfektesinin devam ettiği aktarılan açıklamada, il pandemi planına uyularak şehirde ihtiyaç duyulacak ekipman planlamasının yapıldığı ve taleplerin oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Umre dönüşü Rize'ye gelen 438 kişi günlük telefonla aranarak klinik durumlarının takip edildiği vurgulanarak, "Son kafile 10 Mart 2020 tarihinde ilimize gelmiş olup evde izolasyon süreçleri ve takipleri 24 Mart tarihinde sona erecektir. İlimize sınır kapılarından giriş yapan risk grubundaki vatandaşların ayrıca izlemleri tarafımızca yapılmaktadır. Bu sürecin yönetiminde rol alacak kişilerin iletişim bilgileri tüm paydaşlarla paylaşılmıştır." İfadelerine yer verildi.

Rize'de 3 bin 100 kişiye kovid-19 bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Okul ve kurumların dezenfekte çalışması yapabilmesi için bakanlığımızca belirlenen yüzey dezenfektan üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile irtibata geçilerek ihtiyaç duyulan 10 bin litre dezenfekte malzemesi sipariş verilmiş olup, önümüzdeki hafta içerisinde okullarımıza dağıtılarak solüsyonlar ile dezenfekte edilecektir. Bu süreçte toplam 11 okulda dezenfekte çalışmaları ise yapılmıştır. Okullarda el dezenfekte sistemi kurulmuş olup yaygınlaştırılmaya devam edilmektedir."


Okulların gerçekleştirilmesi planlanan tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin iptal edildiğine dikkat çekilen açılamada, Gençlik Merkezi faaliyetlerinin de durdurulduğu bildirildi.


İl genelinde bütün köy konakları ve camilerin, İl Özel İdaresi ekiplerince dezenfekte edilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda defterdarlık ve belediye ekiplerince fiyat artışlarına yönelik gerekli denetimler yapılmaktadır. Denetimlerde ürün stokunun herkes için yeterli olduğu görülmüştür." bilgisi paylaşıldı.


Açıklamada, bu mücadelenin yanında vatandaşların da salgın ihtimaline karşın karşı duyarlı olması gerektiği vurgulanarak, en önemli tedbirin vatandaşların kendilerince alınabileceğine işaret edildi.


Trabzon


Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun belediye meclisi mart ayı toplantılarında Kovid-19'a karşı üyeleri bilgilendirerek, ekiplerin yaptıkları çalışmaları hassasiyetle takip ettiğini anlattığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 155 toplu taşıma otobüsünün her gün dezenfekte edildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Otobüs terminali, Trabzon Büyükşehir Belediyesi merkez ve ek idari binalarımız ile tahsilat bölümlerimiz, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin etüt merkezleri, Cemal Kamacı Spor Salonu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı idari binası ve hücum botları, Boztepe Tugay Komutanlığı, Erdoğdu Kışlası ve Merkez Komutanlığı, Trabzon Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı binası, AFAD, Doğu Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi binası, Türk Kızılay binası ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti dezenfekte edilmiştir."

Zorluoğlu, ayrıca ilçe belediyelerinin, virüsten korunma yöntemlerini içeren ve okul, cami ile kamu kurum kuruluşlarına dağıtılmak üzere 2 bin 500 kitapçık, 10 bin el broşürü, bin PVC broşür, 150 raket ve bilboartlar hazırladığını anlatarak, Trabzon'un çeşitli noktalarındaki 3 LED ekranda da bilgilendirme amaçlı görseller paylaşıldığını anlattı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan firmalar hakkında disiplin cezası uygulayacaklarını bildirdi.

Hacısalihoğlu, tüm Türkiye'deki oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:


"Kovid-19 ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı bazı tedbirler aldık. Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."


Ordu

Ordu'nun Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, vatandaşların toplu şekilde bir araya geldiği ibadethanelerde ve toplu yaşam alanlarında dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Koronavirüs hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin de sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan koronavirüsten korunma yöntemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı pankartlarla farkındalık oluşturulmasının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca belediye hizmet binasına asılan broşürlerle de vatandaşların bu hususta bilgi almasının kolaylaştırıldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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