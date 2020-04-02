Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor - Haberler
Karantina, Kendirli, Rize, Güncel

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve çevresindeki 4 köyde karantina uygulaması devam ediyor.

02.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:47
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor

RİZE - Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve çevresindeki 4 köyde karantina uygulaması devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü verilen karar ile Rize'de Kendirli Beldesi ve Yeni Selimiye köyü, Beştepe köyü, Maltepe köyü, Esentepe köyünde karantina uygulanmaya başlandı. Belde ve köy girişlerinde kurulan kontrol noktalarında Jandarma tarafından durdurulan araçlarda ki vatandaşların ateşlerine bakılarak kontrolleri sağlık personelleri tarafından gerçekleştiriyor. Belde dışından olan vatandaşlar beldeye sokulmazken belde içerdekilerin de belde dışarısına çıkılmasına izin verilmiyor.

Belediyeden anons edildi

Karantinanın 4. Gününde yani geçtiğimiz gün belediyeye ait hoparlörlerden anons yapılarak beldede olumlu gelişmelerin yaşandığı dile getirilerek vatandaşlar evlerinden çıkmama noktasında uyarıldı. Anonsta "Beldemizin karantinaya alındığı 4. gün içerisinde yapılan sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Hastanede yatan hastalarımızın da bugün itibari ile durumları iyiye gittiğinden sonuç olarak beldemizde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Bir süre daha evde kalmaya devam ederek sonuçların daha iyi olacağını ümit ediyoruz. dua edelim Allah yar ve yardımcımız olsun. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın herhangi bir ihtiyaçları olması durumunda belediyemizi arayabilirler. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz" ifadeleri kullandı.

Rize Valisi Kemal Çeber ise Rize Merkez'e bağlı Kendirli beldesi, Yeni Selimiye köyü ve Beştepe köyü ile birlikte Derepazarı ilçesine bağlı Maltepe köyü ve Esentepe köyünde uygulanan karantina kararının o bölgeye il dışından gelen vatandaş sayısının ve yaşlı nüfusunun fazla olmasının büyük bir etken olduğunu dile getirdi. Çeber "Dünyada bir ay öncesine göre gündem değişti. Hem tüm dünyanın hem de ülkemizin temel gündemi krona virüs oldu. Hepiniz izliyorsunuz tüm dünyada bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisi Türkiye. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere ilk anından beri en hassas şekilde takip ediyorlar ve tamamen bilim insanlarına havale edilmiş bir süreç olarak onların verdiği bilgiler ve onların yönlendirmesine göre kararlar alıp uygulamaya gayret ediyorlar. Bizde Rize olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bir çok karar aldık. İlgili bakanlıklarımızın önerilerini aldık, Kendirli ve onun hem bitişiğindeki 4 köyümüz için karantina kararı aldık. Bu durum oradaki hasta sayısı ile ilişkilendirilse de, oradaki yaşlı nüfusumuzun biraz fazlalığı, dışarıdan gelen sayısının biraz fazlalığı gibi nedenler de bu işi tetikleyen unsurlardan olmuştu. Orada ki bu uygulama da ülkemizin değişik yerlerinde, risk görülen yerlerinde uygulanmamaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Kendirli'de esnaflık yapan ve işlerinin karantina kararının ardından bozulduğunu, tarım arazisinde çalışmak zorunda olan hemşehrilerinin ise beldeye gelemediğini dile getiren Hüseyin Tok isimli vatandaş "Ticaretimizi etkiledi, çayımızı nasıl toplayacağız, gübremizi vuramıyoruz. Vatandaşın yüzde 80'i dışarıda. Burada olanlarda çayına gübre veremez. Gürcülerimiz vardı onlar da gelemiyor, yerli işçi de bulamıyoruz" dedi.

İl dışında olan Kendirlililerin Karantina nedeniyle gelemediğini ifade eden Mehmet Demir İsimli bir başka vatandaş ise "Beldemizin neden karantinaya alındığını bir türlü anlamış değiliz. Hastalıktan ötürü karantinaya alındığı söylendi. Bölgemizde yaşlı nüfusu çok az. Hastanede yatan hastalarımızda da pozitif bir sonuç çıkmadı. İnsanlar mağdur oldu. İl dışında olan insanlar vardı, çay hasadı yapacaktı onlar gelemedi" şeklinde konuştu.

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi Haberler
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haberler
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sel ve su baskını riski var Haberler
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sel ve su baskını riski var
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park...
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Haluk Levent Şeyma Subaşı Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:43:45. #1.14#
title