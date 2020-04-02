Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve çevresindeki 4 köyde karantina uygulaması devam ediyor.

Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyünde karantina devam ediyor

RİZE - Rize merkeze bağlı Kendirli Beldesi ve çevresindeki 4 köyde karantina uygulaması devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü verilen karar ile Rize'de Kendirli Beldesi ve Yeni Selimiye köyü, Beştepe köyü, Maltepe köyü, Esentepe köyünde karantina uygulanmaya başlandı. Belde ve köy girişlerinde kurulan kontrol noktalarında Jandarma tarafından durdurulan araçlarda ki vatandaşların ateşlerine bakılarak kontrolleri sağlık personelleri tarafından gerçekleştiriyor. Belde dışından olan vatandaşlar beldeye sokulmazken belde içerdekilerin de belde dışarısına çıkılmasına izin verilmiyor.

Belediyeden anons edildi

Karantinanın 4. Gününde yani geçtiğimiz gün belediyeye ait hoparlörlerden anons yapılarak beldede olumlu gelişmelerin yaşandığı dile getirilerek vatandaşlar evlerinden çıkmama noktasında uyarıldı. Anonsta "Beldemizin karantinaya alındığı 4. gün içerisinde yapılan sağlık taramalarında olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Hastanede yatan hastalarımızın da bugün itibari ile durumları iyiye gittiğinden sonuç olarak beldemizde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Bir süre daha evde kalmaya devam ederek sonuçların daha iyi olacağını ümit ediyoruz. dua edelim Allah yar ve yardımcımız olsun. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın herhangi bir ihtiyaçları olması durumunda belediyemizi arayabilirler. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz" ifadeleri kullandı.

Rize Valisi Kemal Çeber ise Rize Merkez'e bağlı Kendirli beldesi, Yeni Selimiye köyü ve Beştepe köyü ile birlikte Derepazarı ilçesine bağlı Maltepe köyü ve Esentepe köyünde uygulanan karantina kararının o bölgeye il dışından gelen vatandaş sayısının ve yaşlı nüfusunun fazla olmasının büyük bir etken olduğunu dile getirdi. Çeber "Dünyada bir ay öncesine göre gündem değişti. Hem tüm dünyanın hem de ülkemizin temel gündemi krona virüs oldu. Hepiniz izliyorsunuz tüm dünyada bu süreci en iyi yöneten ülkelerden birisi Türkiye. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere ilk anından beri en hassas şekilde takip ediyorlar ve tamamen bilim insanlarına havale edilmiş bir süreç olarak onların verdiği bilgiler ve onların yönlendirmesine göre kararlar alıp uygulamaya gayret ediyorlar. Bizde Rize olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bir çok karar aldık. İlgili bakanlıklarımızın önerilerini aldık, Kendirli ve onun hem bitişiğindeki 4 köyümüz için karantina kararı aldık. Bu durum oradaki hasta sayısı ile ilişkilendirilse de, oradaki yaşlı nüfusumuzun biraz fazlalığı, dışarıdan gelen sayısının biraz fazlalığı gibi nedenler de bu işi tetikleyen unsurlardan olmuştu. Orada ki bu uygulama da ülkemizin değişik yerlerinde, risk görülen yerlerinde uygulanmamaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Kendirli'de esnaflık yapan ve işlerinin karantina kararının ardından bozulduğunu, tarım arazisinde çalışmak zorunda olan hemşehrilerinin ise beldeye gelemediğini dile getiren Hüseyin Tok isimli vatandaş "Ticaretimizi etkiledi, çayımızı nasıl toplayacağız, gübremizi vuramıyoruz. Vatandaşın yüzde 80'i dışarıda. Burada olanlarda çayına gübre veremez. Gürcülerimiz vardı onlar da gelemiyor, yerli işçi de bulamıyoruz" dedi.

İl dışında olan Kendirlililerin Karantina nedeniyle gelemediğini ifade eden Mehmet Demir İsimli bir başka vatandaş ise "Beldemizin neden karantinaya alındığını bir türlü anlamış değiliz. Hastalıktan ötürü karantinaya alındığı söylendi. Bölgemizde yaşlı nüfusu çok az. Hastanede yatan hastalarımızda da pozitif bir sonuç çıkmadı. İnsanlar mağdur oldu. İl dışında olan insanlar vardı, çay hasadı yapacaktı onlar gelemedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA