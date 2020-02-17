Rize 'en görkemli kale' zilkale'nin minyatürünü yaptı

17.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:15

'En görkemli kale' Zilkale'nin minyatürünü yaptı

RİZE'de, şimşir kaşık yaparak, başladığı ahşap oymacılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'geleneksel el sanatları ustası' unvanını alan Şahin Çolak, yaşadığı kentin tarihi ve kültürel varlıklarının minyatürlerini yapmaya başladı. Eserleriyle ilgi odağı olan Çolak, ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Türkiye'de en görkemli kaleler' sıralamasında 1'inci seçilen Zilkale'nin minyatürünü yaptı.

Çamlıhemşin ilçesinde, 13'üncü yüzyılda bölgede yaşayan Kommenoslar'ın 750 metre yüksekte, sarp kaya üzerine inşa ettiği Zilkale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldı. Yakın tarihte restore edilen ve Rize'deki önemli tarihi mekanlar arasında yer alan Zilkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018 yılında 'Türkiye'de en görkemli kaleler' sıralamasında, 13 kale arasından 1'inci seçildi. Ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen ve ilginç yapısı ile dikkat çeken Zilkale'nin, Şahin Çolak tarafından atölyede minyatürü yapıldı. Rize'nin tarihi ve kültürel varlıklarının minyatürünü yapmak için kolları sıvayan Çolak, ilk olarak Zilkale minyatürü ile çalışmalarına başladı. 2 ayda Zilkale minyatürünü tamamlayan Çolak, ortaya çıkan eserinde son rötuşlarını yapıyor. Şimşir kaşık yaparak, başladığı ahşap oymacılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'geleneksel el sanatları ustası' unvanı verilen Şahin Çolak'ın kentin tarihi ve kültürel varlıklarının minyatürlerini yapmaya başlaması, çevresinden de övgü topluyor.

'MİNYATÜRÜ 2 AYDA TAMAMLADIM'

Yöredeki tarihi ve kültürel yapılara büyük merakı olduğunu belirten Şahin Çolak, "Bu merakımı sanatımla birleştirmek istedim. Rize yöresel mimarisi üzerine önce 3 katlı bir ev yaptım. Yine yöremize özgü bir serender yaparak çalışmalarıma devam ettim. Şimdi de tarihi mirasımız Zilkale'yi yapıyorum. Bu eseri yapmaya karar verdiğim zaman Zilkale'ye gittim inceledim, ne kullanılmış nasıl yapılmış, diye baktım. Çekilmiş fotoğraflarını inceledim, onlar üzerinden bakarak Zilkale minyatürünü yaptım. Yaptığım çalışmaları normal yapılarda kullanılan malzemelere sadık kalarak yapıyorum. Çimento ile taşla bir duvar ustası gibi çalışarak çalışmayı tamamladım. 2 ayda bitirdim, son birkaç işlemi daha kaldı" dedi.

ŞİMŞİR KAŞIKLA BAŞLADI, USTA OLDU

Marangoz ustası dedelerinden bu mesleği öğrendiğini anlatan Çolak, "Ben bu işe büyüklerimden görerek başladım. Çocukluğumda marangoz ustası dedelerimin yaptığı işlere merak saldım, peşlerinde dolandım, gördüm, öğrendim. Ahşapla uğraşmak çok güzel, işimi severek yapıyorum. Şimşir kaşık yaparak bu işe başladım ve Kültür Bakanlığı'nın tespiti ile 'geleneksel el sanatları ustası' unvanı aldım. Benden sonra da sanatımın yaşamasını istiyorum. Kurslarla bu sanatı öğretmeye çalışıyoruz. Ben bu mesleğin kaybolmaması için bu kadar mücadele verirken, benden sonra yok olursa çok üzülürüm. Bunun içinde hem çırak yetiştiriyorum hem de dede mesleğimi ben de oğluma öğreterek aile içinde nesilden nesile ilerlemesini sağlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA