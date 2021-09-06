RİZE'DEKİ RİSKLİ OKULA 'TAŞIMALI EĞİTİM' FORMÜLÜ

RİZE'deki heyelanda zarar gören Elmalı köyü İlk ve Ortaokulu, risk nedeniyle eğitim-öğretime açılmadı.

RİZE'deki heyelanda zarar gören Elmalı köyü İlk ve Ortaokulu, risk nedeniyle eğitim-öğretime açılmadı. Okul öğrencileri, koruyucu duvar yapılıncaya kadar Taşköprü İlkokulu'nda taşımalı sistemle eğitim görecek.

9 Ağustos'taki sağanak sonrası kentte su baskınları oluştu, heyelanlar meydana geldi. Su seviyesinin yükselmesiyle de bazı dereler taştı, yollar göle döndü. Kentin 35 noktasında sel ve heyelan hasarları oluştu. Merkeze bağlı Elmalı köyünde heyelanla birlikte okul bahçesinin asfalt zemini kaydı. Bahçenin bir bölümü, dereye sürüklendi. Okul, heyelan riski nedeniyle eğitim- öğretime açılmadı. AFAD ekiplerince hazırlanan raporda binada hasar oluşmadığı, heyelanlı sahada çift kademeli duvarla tedbir alınacağı ve böylece okulda eğitime devam edebileceği belirtildi. Okulun 35 öğrencisi, duvar inşa edilene kadar Taşköprü İlkokulu'nda taşımalı sistemle eğitim görecek.

'OKULUN AÇILMASINI İSTİYORUZ'

Elmalı Köyü Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Gıram, "Okulun ön tarafında bir çökme meydana geldi ama okulda herhangi bir tehlike yok. Şimdi çocuklar taşımalı eğitim ile başka bir okula gidiyor. Okulumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz. Duvarın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Ömer Bilgin de şunları söyledi:

"Burası merkezi bir okul. Bir heyelan meydana geldi ama öyle abartıldığı gibi tehlikeli bir durum söz konusu değil. Okulumuz 1954 yılında faaliyete başladı. Sonrasında yanındaki ek bina yapıldı. O gün bugündür eğitim veriyordu. Okulumuzu kapattılar ama yapılacak çalışma ile 1,5 ay içerisinde açarlar diye düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı